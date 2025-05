DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Hongkong und Schanghai leichter

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--In relativ engen Grenzen geht es am Freitag an den Aktienmärkten in Ostasien uneinheitlich zu. Überwiegend dürften Gewinnmitnahmen dominieren angesichts der jüngsten Gewinne vor dem Hintergrund der Annäherung zwischen den USA und China im Zollstreit und mit Blick auf das bevorstehende Wochenende. Dazu haben die Hoffnungen auf einen Waffenstillstand in der Ukraine einen Dämpfer erlitten, was ebenfalls für Zurückhaltung sorgen könnte. Am Vortag hatte es bei den Bemühungen auf diplomatischer Ebene in der Türkei praktisch keine Fortschritte gegeben. Die Vorgabe aus den USA ist unterdessen leicht positiv. Dort hatten günstig ausgefallene Preisdaten und schwache Einzelhandelsumsätze etwas Zinssenkungsfantasie geschürt, worauf die Indizes mit kleinen Gewinnen aus dem Tag gegangen waren.

In Tokio liegt der Nikkei-225-Index fast unverändert bei 37.748 Punkten, an den Plätzen in Hongkong und Schanghai geht es um 0,8 bzw. 0,5 Prozent nach unten. Im Plus liegen der Kospi in Seoul mit 0,1 Prozent und der S&P/ASX-200 in Sydney mit 0,5 Prozent, er folgt wie häufig eher der US-Vorlage. Dazu kommen Zinssenkungshoffnungen: In der kommenden Woche befindet die australische Notenbank über die Zinsen. Laut den Ökonomen von HSBC fielen Inflations- und Arbeitsmarktdaten zuletzt im erwarteten Rahmen aus, sodass die Geldpolitiker auch mit Blick auf die globalen Risiken zu einer Senkung tendieren dürften.

In Tokio bremst, dass das BIP im ersten Quartal des Jahres zum Vorquartal um 0,2 Prozent geschrumpft ist und damit einen Tick stärker als gedacht. Gleichzeitig stieg der BIP-Deflator, was tendenziell den Zinserhöhungspfad der japanischen Notenbank unterstützt, die zuletzt wegen der Zollproblematik von weiteren Zinserhöhungen abgesehen hatte. Ökonomen zufolge dürfte der nächste Schritt aber erst im Januar 2026 anstehen. Der Yen zieht derweil weiter an, was am Aktienmarkt ebenfalls bremsen dürfte.

Für die Aktie des Videospiele-Riesen Netease geht es in Hongkong um gut 13 Prozent nach oben. Die Aktie war bereits an der Nasdaq deutlich gestiegen, nachdem Netease gute Quartalszahlen präsentiert hatte. Umgekehrt bei Alibaba: Hier wird ein kräftiges Minus aus dem US-Handel nachvollzogen, nachdem das Unternehmen mit seiner Umsatzentwicklung enttäuscht hatte. In Hongkong geht es um 5,3 Prozent abwärts für das Papier.

In Sydney verteuern sich Monadelphous um 1,5 Prozent. Der Maschinenbauer hat über neu erhaltene Aufträge berichtet.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.342,20 +0,5% +1,5% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 37.747,57 -0,0% -4,4% 08:30 Kospi (Seoul) 2.624,58 +0,1% +9,4% 08:30 Schanghai-Comp. 3.363,32 -0,5% +1,6% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.262,80 -0,8% +17,7% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:46 % YTD EUR/USD 1,1198 0,1 1,1190 1,1207 +8,0% EUR/JPY 162,78 -0,1 162,92 163,31 +0,6% EUR/GBP 0,8412 0,0 0,8410 0,8434 +1,9% GBP/USD 1,3312 0,1 1,3305 1,3289 +5,9% USD/JPY 145,36 -0,2 145,62 145,71 -6,8% USD/KRW 1.391,80 -0,4 1.398,01 1.397,35 -4,5% USD/CNY 7,1935 -0,1 7,1976 7,2025 -0,0% USD/CNH 7,1997 -0,1 7,2063 7,2113 -1,6% USD/HKD 7,8125 0,1 7,8060 7,8097 +0,5% AUD/USD 0,6424 0,3 0,6404 0,6423 +3,9% NZD/USD 0,5903 0,5 0,5875 0,5893 +5,5% BTC/USD 104.005,40 0,7 103.295,80 102.238,45 +11,1% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,80 61,69 +0,2% +0,11 -12,4% Brent/ICE 64,67 64,62 +0,1% +0,05 -12,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.217,35 3.238,73 -0,7% -21,38 +21,3% Silber 28,94 29,22 -1,0% -0,28 +3,4% Platin 886,02 888,77 -0,3% -2,75 +0,2% Kupfer 4,64 4,64 0% 0 +14,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

