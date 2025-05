Der DAX hat am Donnerstag im Tagesverlauf wieder Gas gegeben. Er ging am Ende mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 23.695,59 Zählern aus dem Handel. Damit nähert er sich wieder seinem Rekordhoch vom Montag bei 23.912 Punkten. Zum Start in den Freitag wird der deutsche Leitindex zunächst wenig verändert erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX auf 23.694 Punkte.Auf der Terminseite ist es zum Wochenschluss etwas ruhiger. Richemont veröffentlicht die Quartalszahlen, bei Volkswagen, TAG Immobilien und ...

