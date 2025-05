EQS-News: United Internet AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Öffentliches Erwerbsangebot für 1&1 Aktien zu EUR 18,50 - United Internet-Anteil an 1&1 soll auf bis zu 90 % ausgebaut werden



16.05.2025 / 08:09 CET/CEST

DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE. Öffentliches Erwerbsangebot für 1&1 Aktien zu EUR 18,50 - United Internet-Anteil an 1&1 soll auf bis zu 90 % ausgebaut werden Montabaur, 16. Mai 2025. Die United Internet AG hat heute entschieden, ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot in Form eines Teilangebots zum Erwerb von bis zu 16.250.827 nicht bereits unmittelbar von der United Internet AG gehaltenen auf den Inhaber lautenden Stückaktien der 1&1 AG, entsprechend einem Anteil von ca. 9,19 % des Grundkapitals, jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,10 (ISIN DE0005545503) abzugeben. Das Angebot sieht die Zahlung von EUR 18,50 je 1&1 Aktie vor, was einer Prämie von ca. 20 % gegenüber dem gestrigen XETRA-Schlusskurs bzw. ca. 29 % gegenüber dem volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der letzten drei Monate entspricht. In letzter Zeit wurden United Internet 1&1 Aktienpakete zum Erwerb angeboten. United Internet hat diese Angebote angenommen und im April 2025 die Beteiligungsschwelle von 80 % an der 1&1 AG überschritten. Vor diesem Hintergrund hat sich United Internet nunmehr entschlossen, ein öffentliches Teilangebot an alle Aktionäre zu richten. United Internet ist der Überzeugung, dass das Angebot allen Aktionären der 1&1 AG, also auch denjenigen mit größeren Paketen, eine attraktive Gelegenheit bietet, sich Liquidität mit einem erheblichen Aufschlag zu verschaffen. Mit dem Angebot verfolgt die United Internet AG außerdem das Ziel, ihre bestehende Beteiligung an 1&1 von derzeit rund 80,81 % am Grundkapital auf bis zu 90 % auszubauen und ihre Stimmrechtsmehrheit zu festigen. Insbesondere mit Hinblick auf die in den nächsten Jahren anstehenden Investitionen in den Ausbau des 1&1 Mobilfunknetzes ist eine klare und stabile Aktionärsstruktur von Bedeutung. Zugleich soll ein Freefloat von mindestens 10 % erhalten bleiben. Dieser ermöglicht auch weiterhin einen hinreichenden Börsenhandel. Der Abschluss eines Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrages, ein Delisting und/oder ein Squeeze-out sind nicht geplant. Das Angebot wird zu den in der Angebotsunterlage, die durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt werden muss, festgelegten Bedingungen und Bestimmungen erfolgen. Die Angebotsunterlage und weitere Informationen zum Angebot werden im Internet unter https://www.united-internet.de/investor-relations/angebot-2025.html veröffentlicht. Zudem wird ein Hinweis auf die Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Über United Internet Die United Internet AG ist mit rund 29 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und rund 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit 11.000 Mitarbeitenden. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence. Ansprechpartner United Internet AG

Lisa Pleiß

Phone +49 2602 96-1616

presse@united-internet.de



