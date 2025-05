© Foto: Arne Dedert/dpa

Die Rekordjagd des DAX ist vorerst gestoppt: Nach dem Hoch am Montag fehlt es an frischen Impulsen. Bullen und Bären halten sich die Waage - zum Wochenschluss tritt der Markt auf der Stelle. Der große Schwung ist raus - und das spüren auch die Anleger. Nach dem Rekordhoch des DAX am Montag bei fast 23.912 Punkten ist die Dynamik an den Märkten spürbar abgeflaut. Die anfängliche Euphorie über Fortschritte im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat sich im Wochenverlauf merklich gelegt. Nun fehlt es an frischen Impulsen, um die Kurse weiter nach oben zu treiben. Zum Wochenschluss zeigt sich der DAX entsprechend träge. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex aktuell mit einem …