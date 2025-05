Unterföhring (ots) -Die GNTM Jubiläumsstaffel steuert zielsicher auf den Höhepunkt - das Finale am Donnerstag, 19. Juni, zu. Und schon davor gibt's von Heidi Klum Neuigkeiten zu "Germany's Next Topmodel" 2026: Heidi Klum lädt am Montag, 23. Juni, und am Dienstag, 24., zu zwei großen Castings zur 21. Staffel der Erfolgsshow nach Köln ein.Modelchefin Heidi Klum höchstpersönlich wird in Köln Bewerber:innen suchen. Beim Casting vorstellen können sich alle. Einzige Voraussetzung: Die Aspirant:innen müssen mindestens 18 Jahre alt sein.Weitere Informationen auf gntm.de/casting (https://www.joyn.de/bts/serien/germanys-next-topmodel/news/gntm2026-so-kannst-du-dich-bewerben-6446). Die 21. Staffel "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" wird 2026 auf Joyn und ProSieben zu sehen sein.Pressekontakt:Tina Land, Moritz Lügeringphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1171email: tina.land@seven.one, moritz.luegering@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6035238