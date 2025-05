Goldene Nase: Warum Canary Gold der Hot-Stock 2025 werden könnte!

Anzeige / Werbung

Die Theorie: Goldhaltiger Kies, der sich über Millionen Jahre im ehemaligen Flussbett bzw. im Überschwemmungsgebiet (Paläokanal) des Madeira River abgelagert hat...

Dieser wird durch den "Mocururu", eine ebenfalls goldführende, verhärtete Gesteinsschicht, geschützt und seit tausenden Jahren "konserviert", nur wenige Meter unter der Oberfläche. In der Region, in der die Geologen diese Formation vermuten hat Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ) eine über 600 km² große "Fläche besetzt"!

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ))-

Jetzt häufen sich die Anzeichen, dass die Geologen von Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ) die sprichwörtlich "goldene Nase" mit ihrer Vermutung gehabt haben könnten, denn wenn man dem freien Auge erkenbares Goldfindet, dann gibt es in der Regel auch Gold, das in der Waschpfanne "unsichtbar" ist. Die Quantität tritt erst im Labor zu Tage!

Aktuell: Canary Gold Corp. Provides Exploration Update from ongoing Air Core Drilling at Madeira River Project, Brazil

Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ) freut sich ein Explorationsupdate aus seinem laufenden 1.000 Meter umfassenden Erkundungsprogramm mit Luftkernbohrungen auf dem unternehmenseigenen Madeira River Gold Project in Rondônia, Brasilien, bekannt zu geben. Diese Bohrungen stellen die ersten systematischen Untergrunderprobungen der anvisierten Paläokanal- und "Mocururu"-Stratigraphiehorizonte dar, die vermutlich unter einer flachen Deckschicht erhalten liegen.

Explorationshighlights

Bisher wurden 15 Erkundungsbohrungen mit einer Gesamtlänge von 682 Metern auf einer Fläche von 5 Quadratkilometern abgeschlossen.

Das Unternehmen kann über sichtbares Gold in Pfannenkonzentraten* berichten, die aus Proben von sechs Punkten im gesamten durch die Erkundungsbohrungen abgedeckten Gebiet gewonnen wurden. (*Hinweis: Bisher wurden nur 60 Proben aus zwei Bohrungen (Bohrungen 1 und 2) und zwei Proben aus Oberflächenaufschlüssen gewaschen.)

Sichtbare Goldkörner aus dem Pfannenkonzentrat, Mocururu-Outcrop in der Nähe von Bohrung 4.

Bisher wurden rund 15 Luftkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 682 m in zwei Bohrlinien im Abstand von ca. 2 km abgeschlossen. Die Luftkernbohrungen haben einen Abstand von ca. 500 m entlang des anvisierten Paläokanals..

Sichtbare Goldkörner wurden in vier Proben aus zwei Bohrungen beobachtet, nämlich Bohrung 1 (30-31 m, 41-42 m) und Bohrung 3 (17-18 m, 19-20 m). Sichtbares Gold wurde in Pfannenkonzentraten beobachtet, die aus einem Oberflächenaufschluss von "Mocururu" in der Nähe von Bohrung 4 gewonnen wurden, sowie in einer Probe, die aus einem Oberflächenaufschluss einer Formation namens "Reworked Mocururu" entnommen wurde, die in der Nähe von Bohrung 3 freigelegt wurde.



Schematischer Querschnitt zeigt den Paläokanal (grau - links) und den Mocururu-Aufschluss sowie die interpretierte Mocururu-Formation, die unter einer flachen Deckschicht (braun - rechts) über dem Grundgesteinsgranit (rosa) erhalten ist. Gelbe Sterne zeigen die Position der Goldkörner in den bisher hergestellten Pfannenkonzentraten (60 Proben) und die Anzahl der pro Probe beobachteten Körner an.

News Fazit:

Dieses Update lässt einige geologische Rückschlüsse zu:

Die Bohrungen sind auch in Gesteinsformationen auf Gold gestoßen, die sicherlich kein Prioritätsziel waren (Ton - Bohrloch 1) Der Goldfund am "Mocururu"-Outcrop dürfte der Beginn einer unterirdischen "Mocururu"-Schicht sein Die Goldfunde in verschiedenen Tiefen legen nahe, dass die goldführende Schicht sehr viel mächtiger sein könnte als die Vermutungen waren.

Wird ausreichend Gold für eine wirtschaftliche Förderung in den anvisierten Schichten vorhanden sein? Ehrlich, wir wissen es nicht. Was wir aber jetzt schon mit Bestimmtheit sagen können, ist, dass die Geologen mit der Vermutung, dass sich im Untergrund Paläokanäle befinden, zu 100% recht hatten.

Der gegenwärtig untersuchte Abschnitt, unter dem ein Paläokanal vermutet wird, ist ca. 5km² groß - ein winziger Bruchteil des 600 km² großen Gesamtgebietes. Selbst wenn man auf 15 cm² Fläche (Bohrkernfäche geschätzt) nur 0,5 Gramm Gold findet, dann sind das auf einem Quadratmeter 6,25 g Gold. Multipliziert mit der Fläche dieses Teilabschnitts wären dies 31,5 Mio. Gramm Gold, was ziemlich genau 1 Mio. Unzen entspricht - die noch dazu auf einfachstem Weg abzubauen sind, weil man weder Schächte oder große Brecher noch Sprengungen benötigt.

Zugegeben, das alles sind Berechnungen, die einen sehr großen theoretischen Anteil haben aber auf dem Hintergrund, dass seit Jahrzehnten hunderte Förderschiffe auf dem nahe gelegenen Fluss den Mocururu bzw. die Sedimente als Goldquelle verwenden, erscheinen diese Annahmen in unseren Augen nicht unplausibel.

Wird aus grauer Theorie eine goldene Wahrheit? Vieles deutet auf einen Jackpot für Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ) hin, wenn sich die bisher gewonnenen Ergebnisse auf die Fläche skalieren lassen! Mehr Gewissheit werden die ersten Laborergebnisse bringen, die wir zeitnah erwarten! Möglicherweise könnte heute ein interessanter Investitionszeitpunkt gegeben sein - BEVOR eventuell ein brasilianischer Goldrausch losgetreten wird.

Canary Gold Corp.*

WKN: A40HWJ // ISIN: CA1372241010 // Valor: 139966349 //CSE: BRAZ

Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

Der Madeira River, der in den Anden entspringt, ist bekannt dafür, dass seit vielen Jahren, nahe der brasilianischen Stadt Porto Velho, mit sogenannten "Dredges", Boote, die Sedimente von Grund des Flusses aufsaugen, Gold gewonnen wird! Schätzungen gehen von mehr als 7 Millionen Unzen "Gold aus - fast 20 Milliarden USD nach gegenwärtigem Goldpreis - gefördert mit primitivsten Mitteln und geringen Gerwinnungsprozentsätzen - ein großer Teil des vom Flussgrund aufgesogenen Goldes landet wieder im Wasser!

Die Canary Gold Idee

Die Geologen von Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ) haben entdeckt, dass der Madeira River nicht immer dort geflossen ist, wo er heute fließt. Paralell zum heutigen Verlauf haben sie ein ehemaiges Flussbett entdeckt, durch das der Fluss über hunderte, tausende oder sogar Millionen Jahre geflossen sein könnte. Man nimmt nun an, dass sich dort das Gold aus den Anden über die beschriebenen Zeiträume abgelagert haben könnte!

Diese potentiell Goldführende Schicht müsste (wenn vorhanden) nur ein paar Meter unter der Oberfläche zu finden sein, wie es die Grafik zeigt!

62.000 Hektar umfassen die Explorationslizenzen von Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ) entlang des Madeira River. Wenn nur ein Drittel dieser Fläche eine 1 Meter starke goldührende Schicht aufweist mit einer Mineralisierung von 2g/m², dann sind dies rund 13 Mio. Unzen Gold im Wert von ca. 34 Mrd. USD!

Wir sind uns wohl bewusst, dass Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ), ohne jeglichen Vergleich zu ähnlichen Projekten (weil es diese nicht gibt), höchst spekulativ ist. Das erfischende wird aber sein, dass diese geologisch interessante These nur weniger Bohrlöcher bedarf um diese zu bestätigen. Diese Bohrlöcher werden auch nicht kostenintensiv sein, denn es geht vorwiegend durch Erdreich, und Ton bis in eine Tiefe von maximal 50 Meter, wo man spätesdens auf die goldführende Schicht stoßen müsste!

Findet man die Geologen von Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ) die prognotizierte Goldschicht, dann hat man möglicherweise eine der größten und gleichzeitig am leichtesten abzubauenden Goldlagerstätten der Welt gefunden.

Das ist die einzigartige Chance, die sie bekommen, wenn sie Aktionär des Unternehmens werden. Die Enscheidung ob sie diese nutzen oder nicht, können wir ihnen nicht abnehmen!

Mehr infos auf https://canarygold.ca/

Hinweis - Disclaimer

Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung.

Diese Mitteilung wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder eine Empfehlung, Finanzanalyse noch eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) in Deutschland oder des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (WAG 2018) in Österreich dar. Sie dient der allgemeinen Information und richtet sich an erfahrene sowie risikobewusste Anleger.

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf von bullvestor Medien GmbH als zuverlässig erachteten Quellen, jedoch kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Einschätzungen stellen die subjektive Meinung der Ersteller dar und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies gesondert bekannt gegeben wird. Historische Wertentwicklungen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse, und solche Aussagen können erhebliche Unsicherheiten und Risiken beinhalten, weshalb tatsächliche Ergebnisse wesentlich von beschriebenen Szenarien abweichen können.

Anleger sollten vor jedem Investment ihre finanzielle Situation und ihre Risikotoleranz sorgfältig prüfen und gegebenenfalls eine unabhängige Beratung in Anspruch nehmen, nicht aber diese Mitteilung zur Grundlage einer Investmententscheidung machen.

Die folgende Offenlegung erfolgt ausschließlich aus Vorsichtsgründen und dient der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für den Fall, dass diese Mitteilung entgegen des ausdrücklichen obigen Hinweises dennoch als eine Anlageempfehlung aufgefasst werden sollte:

Identität des Verbreiters gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 2 der delVO (EU) 2016/958

Diese Mitteilung wurde von Helmut Pollinger für die bullvestor Medien GmbH erstellt und von dieser veröffentlicht.

Offenlegung von Interessenkonflikten gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 5 delVO (EU) 2016/958

Die bullvestor Medien GmbH handelt im Auftrag der Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ) und erhielt für die Erstellung und Verbreitung dieser Mitteilung von der Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ) eine Vergütung. Zudem besteht zwischen bullvestor Medien GmbH und der Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ) eine laufende Geschäftsbeziehung.

Die Veröffentlichung dieser Mitteilung dient dazu, die Marktaktivität für die Aktie von Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ) zu erhöhen, was wirtschaftliche Vorteile für den Auftraggeber der Veröffentlichung sowie verbundene Parteien mit sich bringt.

Aufgrund dieser angeführten Umstände liegen bei der bullvestor Medien GmbH Interessenskonflikte vor, weshalb die Objektivität der veröffentlichten Mitteilung nicht zugesichert werden kann. Anleger sollten die dargestellten Interessenkonflikte sowie das daraus resultierende Risiko einer Beeinflussung der Objektivität der Informationen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, in ihre Anlageentscheidung einbeziehen.

Medieninhaber & Herausgeber:

bullVestor Medien GmbH

4300 Sankt Valentin, Gutenhofen 4

Tel: +43 7435 540 77

Firmenbuchnummer: FN 275279y

UID- Nummer: ATU 62435644

LEI: 549300IB9WNO0P0OFS60

Geschäftsführer/Alleingesellschafter: Helmut Pollinger

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Helmut Pollinger

Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei bullVestor vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der bullVestor-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch bullvestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult/bullvestor enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den bullvestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Enthaltene Werte: CA1372241010