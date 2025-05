ITEN, ein weltweiter Marktführer bei Mikro-Festkörperbatterien, und das A*STAR Institute of Microelectronics (A*STAR IME), ein führendes Forschungsinstitut im Bereich Advanced Packaging, haben einen richtungweisenden Erfolg bei der Integration der Mikrobatterien von ITEN mithilfe der Advanced Packaging-Plattform von A*STAR IME bekannt gegeben. Dieser Meilenstein ebnet den Weg für In-Package-Energiespeicherlösungen und ermöglicht effizientere, kompaktere und zuverlässigere System-in-Package-(SiP-)Designs.

Revolution bei Energiespeicherung und Advanced Packaging

Diese wegweisende Innovation stellt einen bedeutenden Technologiesprung im Bereich SiP dar. Durch die Einbettung der leistungsstarken Festkörperbatterien von ITEN auf Wafer-Ebene haben ITEN und A*STAR IME erfolgreich die direkte Integration nichtflüchtiger Energiespeicher mithilfe der Advanced Packaging-Technologie demonstriert. Auf diese Weise wird eine nahtlose Integration ermöglicht, die die Energieeffizienz und Betriebssicherheit elektronischer Komponenten verbessert.

Wichtige Vorteile und Anwendungsbereiche

Höhere Effizienz: Die nahtlose Integration maximiert die Energieübertragung bei minimalem Leistungsverlust, wodurch die Gesamtleistung verbessert wird.

Kompaktes Design: Durch die Einbettung von Mikrobatterien in das Chipgehäuse lassen sich die Abmessungen erheblich verringern ein wesentlicher Vorteil für tragbare Geräte und Wearables der nächsten Generation.

Verbesserte Zuverlässigkeit: Die Integration in ein einziges Gehäuse reduziert nicht nur die Komplexität der Baugruppe, sondern erhöht auch die Zuverlässigkeit der Leiterverbindungen. Aufgrund der geringeren Anzahl an Lötstellen und Steckverbindungen werden potenzielle Fehlerquellen verringert und die Zuverlässigkeit verbessert.

Ein Schritt auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft

Die Zusammenarbeit bekräftigt die gemeinsamen Anstrengungen für ökologische Nachhaltigkeit. Die Batterien von ITEN enthalten keine gefährlichen Stoffe und stellen somit eine sichere und umweltfreundliche Alternative dar. Durch eine längere Lebensdauer der Geräte und den Wegfall externer Stromversorgungskomponenten trägt diese Innovation zur Minimierung von Elektronikschrott bei.

Kooperation mit der Industrie und Zukunftsperspektiven

Dieser Erfolg läutet eine neue Ära innovativer Packaging-Technologien ein, insbesondere im Bereich der 3D-Chip-Integrationsarchitekturen mit internen Energiequellen. ITEN und A*STAR IME erforschen intensiv künftige Applikationen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Medizintechnik und IoT-Lösungen, bei denen es auf Kompaktheit und Energieeffizienz ankommt.

"Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit ITEN bei der Entwicklung wegweisender Advanced Packaging-Technologien, die den Anforderungen des wachsenden Mikroelektronikmarktes gerecht werden. Diese Anstrengungen werden neue Anwendungsmöglichkeiten für SiP erschließen und damit neue Marktchancen eröffnen", erläutert Terence Gan, Executive Director bei A*STAR IME.

Vincent Cobee, CEO von ITEN, fügt an: "Das fundierte Know-how und die langjährige Erfahrung von A*STAR IME im Bereich Advanced Packaging helfen uns dabei, die Entwicklung neuer Mikrobatterien, die für die Integration in SiP optimiert sind, zu beschleunigen. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Bewältigung der Herausforderungen im Bereich der Energieeffizienz in einem breitgefächerten Anwendungsspektrum."

Wegbereiter in der Advanced Packaging-Forschung

Die Forschung von A*STAR IME konzentriert sich auf drei Architekturfamilien: Fan-Out-Wafer-Level-Packaging mit hoher Dichte (HD FOWLP), 2,5D-Interposer und 3D-Interposer, aus denen acht Plattformen abgeleitet sind Mold-First-FOWLP, Redistribution Layer-(RDL-)First-FOWLP, passive Interposer, aktive Interposer, photonische Interposer, Wafer-to-Wafer-(W2W-)Hybridverbindungen, Chip-to-Wafer-(C2W-)Hybridverbindungen und C2W-Mikrobumps. Außerdem entwickelt A*STAR IME Fertigungstechniken, Verpackungsarchitekturen, elektrothermomechanische (ETM-) Modelle und Package-Design-Kits (PDK), die die Packaging-Roadmap der Branche vorantreiben.

Über ITEN

ITEN ist ein weltweiter Marktführer bei Festkörperbatterien und Pionier bei hochleistungsfähigen, miniaturisierten Energiespeicherlösungen. Mit über 200 Patenten und fundiertem Know-how in der Festkörpertechnologie zählt ITEN zu den wenigen Unternehmen weltweit, die über umfassende industrielle Produktionskapazitäten verfügen. Das Unternehmen beliefert Branchen, die kompakte, leistungsstarke Energiespeicher benötigen, wie etwa IoT, intelligente Sensoren und Wearables. ITEN mit Sitz in Dardilly, Frankreich, ist zweifacher Gewinner der Global Innovation Competition, Preisträger des French Tech 120 und CES Best of Innovation Award 2024. Bis Ende 2022 hat ITEN Finanzmittel in Höhe von 80 Millionen Euro erhalten.

Über die Agency for Science, Technology and Research (A*STAR)

Die Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) ist Singapurs führende öffentliche Forschungs- und Entwicklungsagentur. Im Rahmen einer offenen Innovationspolitik kooperieren wir mit Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor, um die Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern. Als Wissenschafts- und Technologieorganisation schließt A*STAR die Lücke zwischen Wissenschaft und Industrie. Unsere Forschung fördert das Wirtschaftswachstum und schafft Arbeitsplätze in Singapur. Sie verbessert die Lebensqualität durch gesellschaftliche Fortschritte in den Bereichen Gesundheitswesen, städtisches Leben und Nachhaltigkeit. A*STAR übernimmt eine wichtige Aufgabe im Bereich der Förderung wissenschaftlicher Talente und Führungskräfte für die gesamte Forschungsgemeinschaft und Industrie. Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von A*STAR reichen von Biomedizin über Physik bis hin zu Ingenieurwissenschaften. Die Forschungseinrichtungen sind überwiegend in Biopolis und Fusionopolis angesiedelt. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.a-star.edu.sg.

