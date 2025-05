DJ MÄRKTE EUROPA/DAX verteidigt Rally-Gewinne - Aussichten positiv

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Freitag kaum verändert erwartet. So wird der DAX vorbörslich mit etwa 23.700 Zählern errechnet nach einem Schluss am Donnerstag bei 23.696, dem bisher höchsten Schlussstand des deutschen Leitindex überhaupt. Aus markttechnischer Sicht verbessert sich die Lage mit dem Rekordstand bereits wieder: "Der Aufwärtsimpuls scheint noch intakt zu sein", heißt es bei der Helaba.

Die Berichtssaison zum ersten Quartal ist weitgehend durch, nun folgt eine Reihe von Aktionärstreffen, wiederum gefolgt von den Ausschüttungen an die Aktionäre. Am Freitag werden aus dem DAX Adidas, Commerzbank, Eon und Heidelberg Materials ex Dividende gehandelt.

Am Mittag steht der kleine Verfall am Terminmarkt im Fokus. Größere Positionen bei den Calls und Puts auf den DAX sind am Basispreis bei 23.500 offen. Allerdings ist momentan nicht zu erkennen, dass der DAX so weit zurückfallen könnte. Das Risiko eines deutlichen Rücksetzers ist mit der Entspannung auf der Zinsseite seit Donnerstagnachmittag anscheinend vom Tisch. Bei 23.700 ist ein Überhang bei den Calls zu sehen, damit stoßen Attacken auf der Oberseite hier voraussichtlich auf Gegenwehr. Allerdings ist der Mai-Termin vom Volumen her betrachtet eher ein kleiner Verfallstag. Trotzdem könnten auch Einzeltitel an potenziellen Basispreisen festhängen, so Allianz an der 350er-Marke oder Deutsche Bank bei 25 Euro.

Nach dem Lauf am Vortag notieren Anleihen am Morgen wenig verändert, der Euro handelt kaum bewegt bei knapp 1,12 Dollar. Auch von den Vorlagen kommen keine nennenswerten Impulse.

Swiss Re nach Zahlenausweis höher erwartet

Die Aktie der Swiss Re erwartet ein Marktteilnehmer nach Zahlenausweis zum ersten Quartal höher. Positiv überrascht habe der Rückversicherer mit dem Nettogewinn, der mit 1,275 Milliarden Dollar deutlich oberhalb der Markterwartung ausgefallen sei. Der Ausblick wurde bestätigt.

Die Aktie von Bayer wird im Spezialistenhandel 1,5 Prozent höher gehandelt. Im Fokus steht zum Wochenschluss eine WSJ-Kreisemeldung, wonach das Unternehmen einen weiterer Vorstoß zur Beilegung von Klagen, die das populäre Unkrautvernichtungsmittel Roundup mit Krebs in Verbindung bringen, unternehme. Gleichzeitig werde ein Konkursantrag für das Agrargeschäft Monsanto für den Fall geprüft, dass der Vergleichsplan scheitere. "Die Monsanto-Story begleitet Bayer nun seit Jahren", so ein Aktinehändler. Auch die Option, das Monsanto-Debakel mit einem Konkurs zu beenden, sei keine neue Option. Ein Ende mit Schrecken dürfte die Option allerdings kaum sein, da die Klagen dann vor dem Konkursgericht landen würden.

Am Nachmittag richten sich die Blicke erneut auf die USA, denn dort stehen Daten zum US-Immobilienmarkt und die Verbraucherumfrage der Universität von Michigan zur Veröffentlichung an. Bei dieser ist die große Frage, ob sich die Inflationserwartungen der US-Verbraucher mit den jüngsten Zollabkommen wenigstens etwas entspannt haben.

=== DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Vortag Do, 17:07 % YTD EUR/USD 1,1210 +0,2% 1,1190 1,1190 +8,0% EUR/JPY 162,92 -0,0% 162,92 163,17 +0,6% EUR/CHF 0,9351 -0,0% 0,9354 0,9366 +0,7% EUR/GBP 0,8416 +0,1% 0,8410 0,8425 +1,9% USD/JPY 145,33 -0,2% 145,62 145,81 -6,8% GBP/USD 1,3321 +0,1% 1,3305 1,3281 +5,9% USD/CNY 7,1905 -0,1% 7,1976 7,2062 -0,0% USD/CNH 7,1979 -0,1% 7,2063 7,2082 -1,6% AUS/USD 0,6429 +0,4% 0,6404 0,6401 +3,9% Bitcoin/USD 103.982,80 +0,7% 103.295,80 102.034,30 +11,1% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,76 61,69 +0,1% 0,07 -12,4% Brent/ICE 64,52 64,62 -0,2% -0,10 -12,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 3.226,56 3.238,73 -0,4% -12,17 +21,1% Silber (Spot) 28,96 29,22 -0,9% -0,26 +3,4% Platin (Spot) 884,75 888,77 -0,5% -4,02 +0,2% Kupfer 4,64 4,64 0% 0,00 +14,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2025 02:14 ET (06:14 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.