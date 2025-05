© Foto: Arne Dedert - dpa

Berkshire Hathaway hat im vergangenen Quartal erneut Verkäufe in Milliardenhöhe vorgenommen. Bei Constellation Brands wurde jedoch kräftig zugekauft!Investorenlegende Warren Buffett wird zum Jahresende seinen Hut nehmen und den Vorstandsvorsitz der von ihm gegründeten Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway an seinen Nachfolger Greg Abel abgeben. In einem Interview mit dem Wall Street Journal gab Buffett an, über die Folgen seines hohen Alters nicht länger hinwegsehen zu können. Das scheint für ihn im vergangenen Quartal jedoch kein Grund gewesen zu sein, die Hände in den Schoß zu legen. Wie aus den an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC übermittelten Dokumenten (13F-Filings) hervorgeht, ist …