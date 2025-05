EQS-News: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

FCR Immobilien AG startet mit soliden Zahlen ins Geschäftsjahr 2025



16.05.2025 / 09:00 CET/CEST

FCR Immobilien AG startet mit soliden Zahlen ins Geschäftsjahr 2025 Pullach im Isartal, 16.05.2025: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) ist mit soliden Ergebnissen in das Geschäftsjahr 2025 gestartet und unterstreicht damit einmal mehr die Stabilität ihres krisenresistenten Geschäftsmodells. Im ersten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen ein Ergebnis vor Steuern, EBT, von 2,1 Mio. Euro - ein Beleg für die robuste operative Entwicklung trotz eines herausfordernden Marktumfelds (Q1/2024: 3,6 Mio. Euro). Die Funds from Operations, FFO, lagen mit 1,8 Mio. Euro nur leicht unter dem Vorjahreswert (2,0 Mio. Euro) und unterstreichen die hohe Ertragskraft des Immobilienportfolios. Besonders erfreulich ist die weitere Optimierung der Kostenstruktur: Der Materialaufwand konnte durch die fortschreitende Digitalisierung wesentlicher Geschäftsprozesse von 1,8 Mio. Euro auf 1,6 Mio. Euro reduziert werden. Ebenso profitierte FCR von der positiven Zinsentwicklung - die Finanzaufwendungen gingen deutlich zurück, von 3,7 Mio. Euro im Vorjahresquartal auf 3,0 Mio. Euro. Die Kern-Portfolio-Kennzahlen präsentieren sich gegenüber dem Jahresende 2024 stabil auf hohem Niveau: Die Vermietungsquote lag zum Quartalsende bei 94,1 %, und die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge, WAULT, betrug stabile 5,7 Jahre - ein Beleg für das Vertrauen der Mieter in die nachhaltige Qualität des Portfolios. Die FCR Immobilien AG bleibt damit auf Kurs, auch im Geschäftsjahr 2025 an die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre anzuknüpfen. Über die FCR Immobilien AG Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Logistik und Light Industrial. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu den innovativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis hierfür ist die inhouse entwickelte Software, die mittels Künstlicher Intelligenz die gesamte Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt. Diese Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Das Portfolio der FCR Immobilien AG besteht aus über 80 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete beläuft sich auf über 31 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt. Website: fcr-immobilien.de LinkedIn: linkedin.com/company/fcr-immobilien-ag Facebook: facebook.com/fcrimmobilien Unternehmenskontakt Ulf Wallisch Senior Director, Head of Operations Management Telefon +49 89 413 2496 11 E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de FCR Immobilien AG Kirchplatz 1 82049 Pullach im Isartal www.fcr-immobilien.de Vorstand: Falk Raudies (Vors.), Christoph Schillmaier Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse HRB 210430 | Amtsgericht München



