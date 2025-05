Mainz (ots) -- DAL gehört zu den Top-5-Prozent der bewerteten Unternehmen- Rating innerhalb eines Jahres von Bronze auf Gold verbessert- Umsetzung umfassender ESG-Maßnahmen im gesamten UnternehmenDie DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG (DAL) wurde mit dem Gold-Rating von EcoVadis, dem weltweit führenden Spezialisten für Nachhaltigkeitsbewertungen, ausgezeichnet. Damit zählt das Unternehmen zu den besten fünf Prozent aller weltweit von EcoVadis bewerteten Unternehmen. Innerhalb nur eines Jahres verbesserte die DAL ihre Bewertung von Bronze auf Gold. Maßgeblich für diesen Erfolg waren der gezielte Ausbau nachhaltigkeitsrelevanter Strukturen, die Überarbeitung zentraler Dokumentationen sowie die Einführung weiterer Steuerungsinstrumente."Die Auszeichnung von EcoVadis ist eine Bestätigung unseres Engagements für nachhaltiges Wirtschaften und motiviert uns, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen", erklärt Andreas Geue, Vorsitzender der Geschäftsführung der DAL. "Uns ist es wichtig, unsere Aktivitäten in Sachen Nachhaltigkeit regelmäßig und unabhängig überprüfen zu lassen. Der Rating-Prozess hilft uns dabei, unsere Bemühungen in einen größeren Kontext zu setzen und zielgerichtet zu steuern."Konkrete Weiterentwicklung von Steuerungs- und BewertungssystemenInnerhalb des von EcoVadis bewerteten Zeitraums hat die DAL ihre Nachhaltigkeitsstrategie strukturiert dokumentiert und mit klar definierten Zielen und Maßnahmen hinterlegt. Zudem wurden interne Richtlinien und Prozesse um relevante ESG-Kennzahlen und Maßnahmen insbesondere in den Bereichen Ethik, Arbeits- und Menschenrechte erweitert.Die Umsetzung weiterer Maßnahmen untermauert den strategischen Nachhaltigkeitsansatz der DAL: Über Beteiligungen an Solarparks und langfristige Stromlieferverträge (Power Purchase Agreements) stellt das Unternehmen grünen Strom für die Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe bereit. Die Ladeinfrastruktur am Unternehmenshauptsitz in Mainz wurde auf über 50 Ladepunkte erweitert und die hauseigene Photovoltaikanlage auf 135 kWp ausgebaut. Der neu entwickelte ESG-ZukunftsCheck unterstützt Unternehmenskunden bei der Bewertung ihrer Immobilien im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit.Nachhaltigkeit als integraler Bestandteil der UnternehmensstrategieNachhaltiges Wirken ist fester Bestandteil der Geschäftsstrategie der DAL. Das 2022 initiierte Steuerungsprogramm "Nachhaltigkeit@DAL" bildet das organisatorische Fundament für die Umsetzung der ESG-Ziele der DAL und bündelt sämtliche Maßnahmen in fünf zentralen Handlungsfeldern: nachhaltige Produkte, Geschäftsbetrieb, Mitarbeitende, gesellschaftliches Engagement und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Alle Aktivitäten sind dabei klar auf das gemeinsame Ziel ausgerichtet, durch konsequentes Handeln und Finanzierungslösungen mit messbarer ESG-Wirkung Mehrwerte für morgen zu schaffen.Die Bewertung durch eine unabhängige Plattform wie EcoVadis unterstreicht die Rolle der DAL als verlässlicher Finanzierungspartner für die nachhaltige Transformation ihrer Kunden. Die DAL realisiert kontinuierlich Finanzierungslösungen für nachhaltige Investitionen von Unternehmen, insbesondere in den Bereichen klimafreundlicher Schienenverkehr, Wind- und Solarparks sowie Ladeinfrastruktur für Elektromobilität.Methodik von EcoVadisEcoVadis bewertet Unternehmen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitsleistung in den vier Schlüsselbereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Grundlage der Methodik sind internationale Standards wie die Global Reporting Initiative (GRI), der UN Global Compact und die ISO 26000. Die Bewertung umfasst Richtlinien, umgesetzte Maßnahmen und dokumentierte Ergebnisse und wird durch sieben Bewertungsindikatoren - darunter Zertifizierungen, Berichterstattung sowie externe Quellen im Rahmen der "360° Watch" - ergänzt. Sie erfolgt differenziert nach Branche, Unternehmensgröße und Standort. Das Ergebnis ist eine Scorecard mit einer Gesamtbewertung, erkannten Stärken und konkreten Verbesserungsvorschlägen.Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsaktivitäten bietet die DAL-Nachhaltigkeitsstrategie (https://www.dal.de/site/dal-relaunch/get/documents_E-1824338329/dal/DAL-Downloads/Sonstiges/DAL_Nachhaltigkeit.pdf).Über die DALDie DAL ist mit einem begleiteten Transaktionsvolumen von über 2,4 Mrd. Euro pro Jahr einer der führenden Spezialisten bei der Realisierung von großvolumigen, assetbasierten Investitionsvorhaben. Als Kompetenzzentrum der Sparkassen ermöglicht die DAL ihren Kunden den Zugang zur Finanzierungskraft einer starken und verlässlichen Finanzgruppe. Die DAL strukturiert und arrangiert die Finanzierung von Transformationsprojekten in Deutschland und ausgewählten europäischen Ländern.Pressekontakt:Michael Schorlingm.schorling@dal.de+ 49 6131 804-1100DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. Pressekontakt:Michael Schorlingm.schorling@dal.de+ 49 6131 804-1100DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KGEmy-Roeder-Straße 255129 Mainz