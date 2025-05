Neue agentische KI-Funktionen, Datenintegrationen und vorgefertigte Geschäftslösungen lassen den KI-Hype hinter sich und führen rasch zu echten Geschäftsauswirkungen

Pricefx, der weltweit führende Anbieter von KI-gestützter, cloudnativer Preissoftware, kündigte heute die nächste Generation seiner KI-Preisgestaltungsplattform sowie bedeutende Erweiterungen seiner KI-Roadmap an. Die Plattform wurde durch erweiterte agentische KI-Funktionen, zusätzliche Investitionen in die Datengrundlage und Integrationen von PricingAI by Pricefx sowie neue vorgefertigte Anwendungsfälle für die Preisoptimierung verbessert, was die Implementierungszeit verkürzt und es Unternehmen ermöglicht, wichtige Preisentscheidungen schneller und mit mehr Klarheit und Sicherheit zu treffen.

Diese Investitionen kommen im Anschluss an die jüngste Auszeichnung von Pricefx Gold Globee Award für die beste KI-gestützte Preisoptimierungslösung sowie die Position als Finalist für den renommierten SAP Pinnacle Award in der Kategorie KI-Anwendungen.

Die B2B-Preisgestaltung ist reif für die Transformations

In einem Markt, der von zunehmender Volatilität geprägt ist von Zollverschiebungen und Lieferkettenunterbrechungen bis hin zu unvorhergesehenen Kosten können es sich Unternehmen nicht leisten, Preise langsam oder blind zu gestalten oder anzupassen. Historisch gesehen hatten Pricing-Experten in komplexen Unternehmen Schwierigkeiten, rasche, fundierte Entscheidungen zu treffen. Angesichts Tausender Produkte, Preiskategorien, Rabatte sowie interner und externer Datenquellen waren die Entscheidungen oft zu manuell, zeitaufwendig und geschäftskritisch, um sie ohne Gewissheit zu treffen.

Marktführende Unternehmen verabschieden sich heute von veralteten, auf Tabellenkalkulation gestützten Prozessen und Intuition und wechseln zu dynamischen, datengestützten und KI-getriebenen Strategien. Mit der richtigen KI-Datengrundlage und den passenden Tools können Unternehmen präzise Einblicke in die Zahlungsbereitschaft ihrer Kunden gewinnen, die Nachfrage genauer prognostizieren und Preisempfehlungen generieren, die faire Marktbedingungen widerspiegeln. Entscheidungen, die früher Wochen in Anspruch nahmen, können nun in Minuten getroffen und manchmal sogar vollständig automatisiert werden. Darüber hinaus gewinnen Pricing-Experten, Vertriebsmitarbeiter und Führungskräfte die Transparenz, das Verständnis und das Vertrauen, um konsistentere, profitablere und marktgerechtere Preisentscheidungen in großem Maßstab zu treffen.

Pricefx KI-Vision und -Roadmap

Die KI-Strategie von Pricefx konzentriert sich auf eine leistungsstarke jedoch einfache Vision: eine Plattform und vorgefertigte Lösungen zu schaffen, die praxisrelevante B2B-Pricing-Probleme schnell lösen und KI für Pricing-Experten, Geschäftsanwender und Datenwissenschaftler gleichermaßen zugänglich machen. Heute gab Pricefx mehrere Fortschritte auf dem Weg zu dieser Vision bekannt:

Plattformerweiterung zur Beschleunigung von KI-Grundlagen: Die Plattform von Pricefx harmonisiert die internen Daten eines Unternehmens, wie Transaktionen, Angebote, Bestellhistorie, Kosten und mehr, mit wichtigen externen Signalen und Datenquellen wie Zöllen, regulatorischen Informationen, Wettbewerbsinformationen, Firmendaten, Rohstoff- und Warenkosten sowie Logistikdaten. Mit einem Self-Service-Tool für einfache Datenintegrationen und integrierten Anbindungen an SAP und Salesforce fungiert die Plattform als zentrale Informationsquelle für intelligentere KI-getriebene Preisentscheidungen in Echtzeit.

Erweiterung des Portfolios KI-getriebener Lösungen: Pricefx hat seine Bibliothek an "Accelerators" erweitert fachkundig entwickelte, schnell implementierbare Lösungen für gängige B2B-Pricing-Herausforderungen, die sich problemlos an die individuellen Anforderungen jedes Unternehmens anpassen lassen. Das Unternehmen bietet nun die meisten vorgefertigten Anwendungsfälle für KI-Optimierung mit Aussicht auf weitere Lösungen wie:

Ein wachsendes Repertoire an vorgefertigten, KI-gestützten Add-ons, von der Nachfrageprognose und Elastizitätsabschätzung bis hin zur Produktähnlichkeit, -gruppierung und -segmentierung, hilft Datenteams, wirkungsvolle Preisentscheidungen zu beschleunigen.

Verhandlungsratgeber und Win Rate-Optimierung (Einführung im Herbst 2025) Lösungen, mittels denen Vertriebsteams bei jedem Geschäft sichere, datengestützte Entscheidungen treffen können.

Produktempfehlungen eine Lösung, die Teams den optimalen Produktmix für einen Kunden liefert, was Cross-Sell- und Upsell-Einnahmen steigert.

Listenpreisoptimierung ermöglicht es Experten, Listenpreise an Gewinn- und Marktzielen auszurichten.

Preiswasserfalloptimierung eine Lösung, die Experten hilft, Listenpreise, Rabatte und Anreize konsistent zu strukturieren, um eine maximale Gewinnspanne zu erzielen.

Erster Pricing-spezifischer Copilot der Branche wird um agentische KI-Funktionen erweitert: Vor über einem Jahrzehnt führte Pricefx als erstes Unternehmen Multi-Agenten-KI für die Preisoptimierung ein. Heute nutzt auch der Pricefx Copilot, der im Januar 2025 eingeführt wurde, agentische KI. Dieser intelligente Preisassistent arbeitet Seite an Seite mit den Nutzern, um Daten zu analysieren, proaktiv Optimierungspotenziale zu erkennen, Echtzeit-Preismaßnahmen vorzuschlagen, routinemäßige Pricing-Aufgaben zu automatisieren und vieles mehr.

Die neuen KI-Entwicklungen werden durch jahrelange Investitionen in einen differenzierten, durchgängigen Preisgestaltungsansatz und Multi-Agenten-KI-Innovationen untermauert und bestätigen das Engagement von Pricefx, die branchenweit fortschrittlichste, KI-native B2B-Preisplattform bereitzustellen, die speziell entwickelt wurde, um sich an jedes Geschäftsszenario anzupassen, jeden Benutzer zu befähigen und jede Preisentscheidung vertretbar zu machen.

"Unsere KI-Strategie und -Lösung differenziert sich durch die Fähigkeit, praxisnahe, umsetzbare Erkenntnisse zu liefern, die wiederum zu direkten Geschäftsergebnissen führen", sagte Ronak Sheth, CEO von Pricefx. "Unsere Plattform erlaubt es Unternehmen, das volle Potenzial von KI zu nutzen, um intelligentere und schnellere Preisentscheidungen mit Zuversicht zu treffen. Wir sind bestrebt, unseren Kunden einen sofortigen Mehrwert durch KI-gestützte Preisgestaltung zu ermöglichen, während wir sicherstellen, dass sie mit einer zukunftssicheren Lösung ausgestattet sind, die sich an Marktveränderungen und geschäftliche Herausforderungen anpasst."

Die Plattform und produktisierten Optimierungslösungen von Pricefx stehen bestehenden und neuen Kunden fortan zur Verfügung. Weitere Informationen zur Plattform und die Möglichkeit zur Vereinbarung einer Demo finden Sie auf der Website www.pricefx.com/pricing-software-demo.

Über Pricefx

Pricefx ist der weltweit führende Anbieter von KI-gestützter Preissoftware und bietet eine End-to-End-Plattformlösung, die schnell zu implementieren, flexibel zu konfigurieren und benutzerfreundlich ist. Seit der Einführung der Cloud-nativen Preistechnologie vor mehr als einem Jahrzehnt bieten die führenden KI-Preisoptimierungs- und -managementfunktionen die branchenweit schnellste Amortisationszeit mit einer Aktivierung in 6 Monaten oder weniger und die branchenweit höchste durchschnittliche Rendite von 7.000 in den ersten 12 Monaten nach der Aktivierung. Die preisgekrönte Lösung von Pricefx konzentriert sich auf produktisierte Anwendungsfälle in der Industrie, die nachweislich die häufigsten und komplexesten Preisprobleme für B2B-Großunternehmen in den Bereichen Fertigung, Vertrieb, Verfahrenstechnik und ausgewählten anderen Branchen lösen. Es handelt sich um die führende KI-Preisoptimierungs- und -managementplattform, auf die sich Unternehmen bei der dynamischen Planung, Preisgestaltung und Gewinnmaximierung verlassen. Das Geschäftsmodell von Pricefx basiert vollständig auf Fairness, und die Zufriedenheit und Loyalität seiner Kunden wird durch jahrelange führende Platzierungen in Kundenbewertungsforen anerkannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.pricefx.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

