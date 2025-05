Maastricht (ots) -Die Stadt Maastricht richtet in diesem Jahr die traditionsreiche Heiligtumsfahrt aus - eine religiöse Großveranstaltung, die nur alle sieben Jahre stattfindet und auf eine jahrhundertealte Geschichte zurückblickt. Für die Wallfahrtsmonate Mai und Juni haben die Veranstalter ein umfangreiches kulturelles Rahmenprogramm mit Ausstellungen, Konzerten und spirituellen Umzügen vorbereitet. Außerdem öffnen viele Heiligtümer für die Besucher ihre Pforten. Den Höhepunkt der Heiligtumsfahrt bilden die Prozessionen am 15. und 22. Juni 2025, in denen die Reliquien des heiligen Servatius, Bischof von Tongeren (gestorben in Maastricht im Jahr 384), durch die Stadt getragen werden.Einmalige Ausstellungen zur Wallfahrt in MaastrichtDas Museum Maastricht präsentiert speziell zur Heiligtumsfahrt 2025 eine einzigartige Ausstellung über die Wallfahrt zu den Heiligtümern in Maastricht und beleuchtet sowohl historische als auch moderne Formen des Pilgerns. Die Ausstellung zeigt beeindruckende Geschichten, historische Meisterwerke und verlorene Kirchenschätze, darunter die Servatiusplatten aus dem 15. Jahrhundert, eine Leihgabe des Museum für Kunst & Gewerbe Hamburg. Weitere Ausstellungen mit Titeln, wie Brücken zum Himmel / Garten Marias, Der Schlüssel zum heiligen Servatius oder Ikonen - Maria, Brücke zwischen Gott und den Menschen entführen das kulturhistorisch interessierte Publikum in die Vergangenheit der Heiligung bis hin zur modernen Wallfahrt.Himmlische KonzertreiheWährend der Wallfahrtsperiode finden verschiedene Konzerte statt. Von Mozart über A-cappella-Gesang und Chanting to Paradise oder Traum vom Frieden bis hin zu himmlischen Klängen - das stimmungsvolle Dekor dieser Konzertreihe bilden die vielen Kirchen der Stadt.Glauben und Geschichte entdeckenSeit dem 6. Jahrhundert spielt Maastricht eine bedeutende Rolle als Wallfahrtsort rund um den ersten Bischof der Stadt. Glaube und die Spuren der jahrhundertelangen Geschichte sind überall in der Stadt sichtbar. Bis heute besuchen jedes Jahr über hunderttausend Menschen aus aller Welt das Grab des heiligen Bischofs Servatius und die Schatzkammer der Servatiusbasilika. Die Atmosphäre in der Stadt ist - besonders jetzt - geprägt von kulturellen Aktivitäten, Festen und Umzügen zu Ehren des Heiligen Servatius. Einige meist verschlossene Heiligtümer, wie der Kaisersaal im Dom sowie die Krypta und die Schatzkammer der Liebfrauenbasilika, sind ab Mai als frei zugängliche Ausstellungsräume geöffnet.Über Visit MaastrichtDas vollständige kulturelle und spirituelle Programm der Heiligtumsfahrt Maastricht, sowie Informationen zu Erreichbarkeit, Übernachtungsmöglichkeiten, Tickets und Öffnungszeiten finden Sie auf der Internetseite der Tourismusorganisation Visit Maastricht.Pressekontakt:Marnix van WijkTel: +31 (0)6 27 83 20 16E-Mail: marnix.vanwijk@maastricht-marketing.nlOriginal-Content von: Visit Maastricht, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179360/6035306