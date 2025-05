Vancouver, British Columbia - 16. Mai 2025 / IRW-Press / Inspiration Energy Corp. ("Inspiration" oder das "Unternehmen") (CSE: ISP) (WKN: A40GPX) (OTC: ISPNF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Plutus Invest & Consulting GmbH ("Plutus") beauftragt hat, bestimmte Marketing- und Investor-Awareness-Dienstleistungen im Einklang mit den Richtlinien der Canadian Securities Exchange ("CSE") und den geltenden Gesetzen bereitzustellen.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Plutus - vertreten durch seinen Beauftragten Marco Messina - ab dem 15. Mai 2025 für einen Zeitraum von 12 Monaten bis zum 14. Mai 2026 strategische Dienstleistungen in den Bereichen Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Investorenkommunikation für das Unternehmen erbringen. Das Ziel dieser Dienstleistungen wird darin bestehen, die Sichtbarkeit und das Engagement von Inspiration auf den europäischen Märkten zu erhöhen.

Geschäftssitz von Plutus ist in der Buchtstr. 13, 28195 Bremen, Deutschland; die Firma kann per E-Mail an contact@plutuinves.de oder telefonisch unter +49-421-1754-0174 kontaktiert werden.

Inspiration hat sich bereit erklärt, Plutus ein Honorar von bis zu 250.000 € zu zahlen, das sich nach dem Umfang der während der Vertragslaufzeit erbrachten Dienstleistungen richtet. Der Vertrag enthält Bestimmungen für Honoraranpassungen und gegebenenfalls eine vorzeitige Kündigung des Vertrags.

Plutus (einschließlich seiner Direktoren und leitenden Angestellten) steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Nach bestem Wissen des Unternehmens besitzen weder Plutus noch mit ihm verbundene Parteien Wertpapiere von Inspiration Energy Corp. oder haben das Recht, solche zu erwerben. Das Unternehmen wird keine Wertpapiere an Plutus als Gegenleistung für die Erbringung von Dienstleistungen begeben.

"Wir freuen uns, mit Plutus Invest & Consulting GmbH zusammenzuarbeiten, um die Präsenz von Inspiration in der europäischen Investment-Community auszubauen", so Charles Desjardins, President von Inspiration Energy Corp. "Die Expertise der Firma im Bereich strategische Kommunikation und Kontaktaufnahme mit Investoren wird uns dabei unterstützen, im Zuge der Förderung unserer Wachstumspläne - insbesondere bei unserem Vorzeige-Gold-Kupfer-Projekt in Saskatchewan, das direkt neben und auf dem Trend der jüngsten Entdeckung von Ramp Metals Corp. (Projekt Rottenstone) liegt - den Bekanntheitsgrad zu erhöhen, unsere Marke zu stärken und mit einer breiteren Basis von Investoren in Kontakt zu treten."

Über Inspiration Energy Corp.

Inspiration Energy Corp. beschäftigt sich mit der Mineralexploration und dem Erwerb von Mineralkonzessionsgebieten in Kanada. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, potenzialreiche Konzessionsgebiete zu entdecken und zu erschließen sowie Explorationen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens durchzuführen. Weitere Informationen können Sie den Angaben des Unternehmens auf SEDAR+ (http://www.sedarplus.ca) entnehmen.

Im Namen des Board of Directors

Charles Desjardins

CEO, President und Direktor

Telefon: 604-808-3156

E-Mail: mailto:info@inspiration.energy

Die Canadian Stock Exchange und ihre Regulierungsdienstleister übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieses Dokuments gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind durch diese Warnhinweise sowie durch jene qualifiziert, die in unseren Einreichungen bei SEDAR+ in Kanada (verfügbar unter www.sedarplus.ca) enthalten sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

