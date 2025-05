Hamburg (ots) -Arbeitnehmer melden sich nicht gerne krank - häufig fehlt es ihnen aber am nötigen Wissen, am richtigen Bewusstsein und am Zugang zu einem echten Gesundheits-Support. Um mittelständische Unternehmen zu stabilen, wachstumsorientierten und begehrten TOP Arbeitgebern zu entwickeln, konzentrieren sich Randolph Moreno Sommer und Felix Anrich mit dem Beratungsunternehmen FAIRFAMILY auf die Bereiche Personal und Führung. Wie Unternehmen ihren Krankenstand dauerhaft senken und warum es dabei vor allem auf eine klare Führung ankommt, erfahren Sie hier.Das deutsche Gesundheitssystem hat sich in den letzten Jahren deutlich verschlechtert: Die finanzielle Belastung der Versicherten ist durch höhere Zuzahlungen gestiegen, während gleichzeitig immer mehr Leistungen wegfallen. Dabei gestaltet sich der Zugang zu ärztlicher Beratung, Fachärzten und Psychologen für gesetzlich Versicherte zunehmend schwieriger. All das führt bei den Arbeitnehmern zwangsläufig zu einem schlechteren Gesundheitszustand. Wenn aber Produktivität und Leistungsfähigkeit leiden, wird die Gesundheit zum Problem des Arbeitgebers. Viele Unternehmen reagieren, indem sie Gesundheits-Benefits einführen - an den hohen Krankenständen ändert das allerdings kaum etwas. "Das liegt daran, dass die meisten Benefits ausschließlich die gesunden und fitten Mitarbeiter ansprechen, sich aber nur wenige aktiv und regelmäßig mit präventiven Maßnahmen auseinandersetzen", sagt Felix Anrich, Geschäftsführer der FAIRFAMILY GmbH. "Hinzu kommt, dass die Gesundheit der Mitarbeiter in den Unternehmen selten thematisiert wird und es keine einheitlichen Standards gibt.""Eine Unternehmenskultur, die auf Wertschätzung, Achtsamkeit und klaren Rahmenbedingungen wie einem Verhaltenskodex, Feedbackregeln und Führungskompetenz beruht, stärkt Gesundheit, Zugehörigkeit und Lebensbalance nachhaltig. Bei einem firmeneigenen Gesundheitssystem muss es deshalb um mehr als um die Benefits gehen", fügt sein Geschäftspartner Randolph Moreno Sommer hinzu. Mit dem Hamburger Beratungsunternehmen FAIRFAMILY unterstützen Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer mittelständische Unternehmen bei der systematischen Lösung ihrer Personal- und Führungsprobleme. Sie setzen dabei auf bewährte Strategien zu Gehalt, Benefit, Recruiting, Produktivität und Führung, die Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität gezielt fördern, um Stabilität und Wachstum im Unternehmen zu verankern.Führung und Steuerung: FAIRFAMILY entwickelt ein firmeneigenes Gesundheitssystem, das in die Unternehmenskultur eingebunden wird"Ob sich die Mitarbeiter in ihren Grundbedürfnissen wahrgenommen und mit der Vision des Unternehmens verbunden fühlen, hängt von den richtigen Strategien zu Führung und Steuerung ab", erklärt Felix Anrich. Zum einen sind schlechte Prozesse häufig der Nährboden für Stress, Überlastung und gesundheitliche Beschwerden. Zum anderen führen unklare Verantwortlichkeiten und fehlende Prioritäten zu Chaos und ständigen Unstimmigkeiten. Kommt mangelhafte Führung hinzu, verschärfen sich die Probleme zusätzlich. Die Produktivität der Mitarbeiter hängt aber von ihrer Gesundheit ab, die damit keine Privatsache ist, sondern in die Unternehmenskultur eingebunden werden muss.Die Berater von FAIRFAMILY sehen das Gesundheits-Benefit-System als strategisches Instrument, mit dem sich gesundes Verhalten fördern, psychische und physische Belastungen reduzieren und Führung neu ausrichten lässt. Durch klare Leistungen, Anlaufstellen und Unterstützungsangebote entsteht Orientierung. Die Mitarbeiter wissen, dass ihre Gesundheit wichtig ist und ihre Arbeit geschätzt wird. Gleichzeitig erhalten die Führungskräfte Impulse, Werkzeuge und einen Rahmen, um die Mitarbeitergesundheit aktiv zu thematisieren. Das gelingt ohne erhobenen Zeigefinger und wirkt damit umso besser. Gesundheit wird letztlich nicht länger totgeschwiegen oder problemorientiert besprochen.Das System von FAIRFAMILY ist ein Türöffner für regelmäßige ehrliche Gespräche - die fernab von Symptombekämpfung stattfinden. "Wir möchten, dass Gesundheit endlich konkret und sichtbar wird, die Führung sich ihrer Verantwortung bewusst ist und ein Dialog entsteht", betont Randolph Moreno Sommer "Es ist der Einstieg in eine neue Führungs- und Unternehmenskultur."Führungsstandard und Verhaltenskodex: FAIRFAMILY legt den Grundstein für einen erfolgreichen DialogDamit der Dialog über die Gesundheit sinnvoll geführt werden kann, muss die Erwartungshaltung vorab geklärt werden. Deshalb wird mithilfe von FAIRFAMILY ein einheitlicher Führungsstandard und ein Verhaltenskodex festgelegt: Es soll deutlich werden, dass Gesundheit als gemeinsame Verantwortung verstanden wird. Dazu gehören klare Verhaltensregeln bei Krankheit und Krankschreibung, der Umgang mit häufigen "Freitags- und Montagskrankheiten" und ein flexibler Ansatz, der kurzfristigen Urlaub ermöglicht oder Homeoffice bei leichten Erkrankungen erlaubt. Zudem sollen Rückkehrgespräche geführt werden, bei denen nach längerer Krankheit wertschätzend nach Ursachen gefragt und Lösungen erörtert werden. Das Thema Gesundheit muss grundsätzlich in die Mitarbeitergespräche integriert werden, um zu verdeutlichen, dass die Mitarbeitergesundheit für den Unternehmenserfolg wichtig ist.Das Firmen-Benefitsystem: Es kommt auf die richtigen Maßnahmen anDa die Projekte von FAIRFAMILY durch die TU München wissenschaftlich begleitet und ausgewertet werden, wissen die Berater auch sehr genau, welche ihrer Maßnahmen den Krankenstand nachweislich senken. Bewährt hat sich die Unterstützung bei Problemen mit dem Bewegungsapparat wie Rücken-, Knie- oder Hüftschmerzen, die das deutsche Gesundheitssystem gar nicht oder nur teilweise trägt. Zusätzlich sorgt die Aufklärung über Atemwegserkrankungen für präventive Erfolge oder eine schnellere Genesung bei Grippe. Wer Vorsorgeuntersuchungen und Bewegungsaktivitäten fördert, kann ebenfalls mit weniger Krankentagen rechnen, während der Zugang zu Psychologen und Coaches dabei hilft, langfristige Erkrankungen zu verhindern. Zudem verbessert sich durch schnellere Facharzttermine und die Einbindung der Familienangehörigen nicht nur das Gesundheitsbewusstsein, sondern auch die emotionale Verbundenheit mit dem Unternehmen.TOP Arbeitgeber werden: Bei FAIRFAMILY beginnt das mit dem RecruitingFAIRFAMILY wirbt dafür, die Gesundheit als Wert bereits im Recruiting zu verankern, damit Mitarbeiter mit einem gesunden Verantwortungsbewusstsein gewonnen werden. Das Recruiting sollte darauf ausgerichtet sein, Menschen ins Unternehmen zu holen, die wirklich zu dessen Kultur passen. Ein hoher Anteil an A-Playern sorgt automatisch für einen geringeren Krankenstand und erhöht die Motivation, die Verbundenheit und die Produktivität. Mitarbeiter, die nicht zur Unternehmenskultur passen, können dagegen Unruhe stiften und sogar positive Maßnahmen wie Benefits oder Gesundheitsinitiativen blockieren.Gesunde Führung: FAIRFAMILY berät nicht nur, sondern lebt es vorRandolph Moreno Sommer und Felix Anrich sind als ehemalige Militäroffiziere und Leistungssportler durch Klarheit, System und Verantwortung geprägt. Als Gründer hatten sie es selbst mit einem schnellen Wachstum und denen sich daraus ergebenden internen Konflikten zu tun. Sie wollten die Messlatte für Arbeitgeberexzellenz auch im eigenen Unternehmen höher legen und eine Kultur schaffen, in der sich alle gegenseitig respektieren und vertrauen. "Wer Gesundheit zu einem Thema macht, signalisiert, dass es ein gemeinsames Anliegen gibt", sagt Felix Anrich abschließend. "Doch der Krankenstand sinkt erst, wenn ein klarer Führungsstandard und ein verbindlicher Verhaltenskodex dafür sorgen, dass gesundheitsförderliches Verhalten im Unternehmensalltag gelebt wird - und die Führungskräfte mit dabei sind."Sie möchten den Krankenstand in Ihrem Unternehmen nachhaltig senken und ein System einführen, das Sie zum TOP Arbeitgeber macht? Dann melden Sie sich jetzt bei Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer (https://www.fairfamily.de/) und vereinbaren Sie eine kostenfreie Potenzialanalyse!Pressekontakt:FAIRFAMILY GmbHhttps://www.fairfamily.de/E-Mail: info@fairfamily.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: FAIRFAMILY GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161823/6035361