Maxhütte-Haidhof (ots) -Am 16. Mai, dem Internationalen Tag des friedlichen Zusammenlebens, startet Netto Marken-Discount eine einwöchige Kampagne, die über YouTube, Social Media und Radio ausgespielt wird. Der zentrale Appell: Mit kleinen Gesten im Alltag sorgen alle gemeinsam für mehr Miteinander und ein harmonischeres Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Eine von Netto in Auftrag gegebene Umfrage zeigt: 95 Prozent der Deutschen wünschen sich, dass die Menschen wieder netter zueinander sind. Mit der Kampagne trifft Netto diesen Zeitgeist und setzt zudem ein starkes Zeichen für mehr Zusammenhalt.Positive BotschaftDie Herausforderungen unserer Zeit - steigende Kosten, globale Konflikte, der Klimawandel und das Gefühl zunehmender Gewalt - beschäftigen viele Menschen. Dieses Klima der Unsicherheit spiegelt sich auch in den sozialen Medien wider, wo der Ton zunehmend rauer wird. Gleichzeitig sehnen sich immer mehr Menschen nach einem Gefühl von Verbundenheit und Harmonie. Um die genaue Stimmungslage der Deutschen zu ermitteln, hat Netto eine Umfrage beim Marktforschungsinstitut Appinio in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse: 92 Prozent der Deutschen finden, dass das gesellschaftliche Klima in den letzten fünf Jahren rauer geworden ist. Ebenso empfinden 91 Prozent, den Supermarkt als einen guten Ort, um nett zueinander zu sein. 68 Prozent gaben an, dass sie hier zum Beispiel andere an der Kasse vorlassen würden. 50 Prozent wären sogar bereit bei schweren Einkäufen zu helfen, beispielsweise durch das Mittragen von Tüten. In diesem Sinne möchte Netto mit der neuen Kampagne inspirieren und Impulse für ein freundlicheres Miteinander geben."Unsere Kampagne ist eine Einladung an alle, gemeinsam im Alltag ein wenig mehr aufeinander zuzugehen und ein freundlicheres Miteinander zu schaffen", so Christina Stylianou, Unternehmenssprecherin bei Netto Marken-Discount.Der Internationale Tag des friedlichen ZusammenlebensDer von den Vereinten Nationen eingeführte Internationale Tag des friedlichen Zusammenlebens (International Day of Living Together in Peace) am 16. Mai erinnert daran, wie wichtig es ist, in Vielfalt vereint zusammenzuleben, um eine Welt voller Frieden, Solidarität und Harmonie zu schaffen. Von kleinen Gesten bis hin zu großen Aktionen ist jeder Beitrag wichtig.Netto - ein Ort der BegegnungJede Woche begegnen sich über 21 Millionen Menschen in den Netto-Filialen. Ihre Suche nach guten Produkten zu guten Preisen eint sie. Der Kampagnenfilm von Netto greift diese Gemeinsamkeit auf: Mit Humor und Charme zeigt die animierte Produktbande, wie kleine Alltagsgesten Großes bewirken können. Die Botschaft ist klar: Jeder kann seinen Beitrag zu einem friedlicheren Miteinander leisten - und Netto lädt dazu ein, genau das zu tun.Radio, Social-Verlängerung und Influencer-KoopDie Kampagne wird durch zahlreiche Medien verlängert. Am 16. Mai sendet Radio Energy ein Special, das die Hörerinnen und Hörer dazu animiert, mit kleinen Gesten für ein besseres Miteinander zu sorgen. Auf Social Media stellt Netto mit CutCap Snippets des Kampagnensongs zur Verfügung und Influencer greifen das Thema ebenfalls auf, um ihre Communitys für ein harmonisches Miteinander zu gewinnen. Die Konzeption der Kampagne stammt aus der Feder von Philipp & Keuntje (PUK).