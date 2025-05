Gampern (ots) -Der Demobetrieb im USS2030-Projekt ist erfolgreich abgeschlossen und damit ist es technisch möglich, Wasserstoff-Speicherdienstleistungen skaliert und kommerziell anzubieten.- Der Betrieb im 2023 eröffneten Wasserstoffspeicher Rubensdorf/Gampern konnte sehr erfolgreich abgeschlossen werden.- Die Ergebnisse bestätigen die technische Umsetzbarkeit der großvolumigen Sommerstrom-Speicherung in ausgeförderten Gaslagerstätten und ermöglichen den Hochlauf der Wasserstoffinfrastruktur.- Rund 500.000 m³ Wasserstoff wurden über mehrere Monate gelagert und in hoher Reinheit wieder aus der Lagerstätte entnommen.- Der gespeicherte Wasserstoff wird bereits heute für die Produktion von CO2-freiem Strom und CO2-freier Wärme durch das RAG-eigene Blockheizkraftwerk (BHKW) am Standort in Gampern genutzt.- Weitere Speicherzyklen im EU-Folgeprojekt "EUH2STARS" starten.- Ein kommerzielles Anwendungsbeispiel wird mit der Gemeinde Gampern im Projekt "Seasonal Storage für Energiegemeinschaften" aufgezeigt.Entscheidender Meilenstein für großvolumige EnergiespeicherungAktuell zeigt die Sommerstromproduktion bereits im Mai sehr deutlich, dass die Spitzenproduktionen von Sonnenenergie, die damit einhergehenden niedrigen bis negativen Preise und die Konkurrenz zwischen Sonnenstromproduktion und Wasserkraft eine passende Speicherlösung benötigen, um volkswirtschaftlich sinnvoll erneuerbare Stromproduktion zu betreiben. Die Batterie- und Pumpspeicher können nicht langfristig und großvolumig diese Strommengen und -leistungen übernehmen und speichern. Die aus der Sicht der RAG einzig geeignete Technologielösung, die den grünen Überschuss in den Winter bringen kann, ist Power-to-Gas und der Energieträger Wasserstoff.2023 wurde der weltweit erste Wasserstoffspeicher in einer unterirdischen Sandstein-Gaslagerstätte im Rahmen des Leitprojekts Underground Sun Storage 2030 (USS 2030) im Gemeindegebiet von Gampern (OÖ) eröffnet. Der Projektbetrieb, bestehend aus zwei Speicherzyklen, ist erfolgreich abgeschlossen. Dabei bestätigte sich erneut die technische Umsetzbarkeit dieser vielversprechenden und großvolumigen Wasserstoffspeichertechnologie. Über den gesamten Betriebszeitraum konnte ein sicherer und mit der Erdgasspeicherung vergleichbarer technischer Betrieb realisiert werden. Die erzielte Wasserstoffqualität bei der Auslagerung erfüllt die Anforderungen an die Einspeisung in eine Wasserstoffleitungsinfrastruktur. Damit ist der RAG Austria AG gemeinsam mit den involvierten Projektpartnern ein entscheidender Schritt in Richtung kommerzieller Anwendung der sicheren, saisonalen und großvolumigen Speicherung von erneuerbarer Energie in Form von Wasserstoff in natürlichen unterirdischen Lagerstätten gelungen.Leiter Green Gas Technology Stephan Bauer zu dem Projekt:"Mit dem Abschluss des letzten Wasserstoffspeicherzyklus im Rahmen des Projektes Underground Sun Storage 2030 geht ein für die RAG Austria AG sehr erfolgreiches Projekt dem Ende zu. Es ist uns weltweit erstmalig gelungen, nachzuweisen, dass großvolumige Speicherung in Form von reinem Wasserstoff in Gaslagerstätten im Realumfeld funktioniert. Damit können wir die Aussagen, die dieser Speichertechnologie eine mangelnde technologische Reife attestieren, widerlegen. Es freut mich auch, dass wir den Betrieb am Wasserstoffspeicher Rubensdorf / Gampern nun unmittelbar im Rahmen des Projektes "EUH2STARS" fortsetzen können. Mein Dank gilt dem gesamten Team, das diese Leistung erst möglich gemacht hat."Hochlauf der WasserstoffwirtschaftDie RAG hat gemeinsam mit den Projektpartnern im Rahmen des Projektes Underground Sun Storage 2030 die gesamte Wertschöpfungskette der Wasserstoffwirtschaft im Demonstrationsmaßstab abgebildet. Neben der Wasserstofferzeugung mittels Elektrolyse und der Speicherung wurde auch eine Wasserstoffaufreinigung und Leitungsinfrastruktur zu einem Wasserstoffverbraucher errichtet.Im RAG-eigenen Wasserstoff-Blockheizkraftwerk wird aus dem gespeicherten Wasserstoff CO2-freier Strom und CO2-freie Wärme produziert und für den RAG-Standort in Gampern genutzt.Auch diese Erfahrungen bestätigen, dass die großvolumige und saisonale Energiespeicherung integraler Bestandteil der Wertschöpfungskette ist und einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende leisten kann." Das Projekt USS 2030 zeigt eindrucksvoll, dass die saisonale Speicherung von erneuerbarer Energie in Form von Wasserstoff in unseren unterirdischen Poren-Lagerstätten eine realisierbare und zukunftsweisende Lösung darstellt. Die gewonnenen Erkenntnisse belegen die Dienstleistung der Sommerstromspeicherung und die Relevanz für den Aufbau einer gesicherten Wasserstoffwirtschaft in Österreich und Zentraleuropa ", betont Markus Mitteregger, CEO der RAG Austria AG.Skalierung im EU-Folgeprojekt EUH2STARSDer erfolgreiche Abschluss von USS 2030 bildet den Ausgangspunkt für vier weitere Speicherzyklen im Folgeprojekt EUH2STARS, die unmittelbar fortsetzen. Darüber hinaus sind die Signale klar in Richtung Skalierung gestellt. Die Detailplanung für die Skalierung der Energiespeicherung in Form von Wasserstoff wird nun in den Machbarkeitsstudien des EUH2STARS-Projekts erarbeitet. Die reale Umsetzung der ersten Wasserstoffspeicher kann bei entsprechender Nachfrage und einem geeigneten Marktumfeld unmittelbar starten.Zusammenarbeit mit der Standortgemeinde Gampern und deren EnergiegemeinschaftAm RAG-Standort in Gampern wird in Kooperation mit der Energiegemeinschaft Gampern und dem 100%-Wasserstoffspeicher in Rubensdorf (Gampern) im Projekt "SeasonalStorage4EG" eine beispielhafte kommerzielle Anwendung des Projektes USS 2030 aufgezeigt.Im Rahmen dieses Projekts wird durch Austausch mit Energiegemeinschaften sowie weiteren Stakeholdern der Mehrwert der saisonalen Speicherung bis zur Rücklieferung der Energie im Winter als Strom und Wärme für diese Gemeinschaften aufgezeigt und durch die geschaffene und zuvor beschriebene Infrastruktur (Elektrolyse, Speicher, Pipeline, Blockheizkraftwerk) unterstützt. Zudem werden der bestehende Gesetzesrahmen und regulatorische Hürden analysiert. Ein Abschlussbericht wird in den kommenden Wochen erwartet. So werden die Weichen gestellt, um Energiegemeinschaften in ihrer Schlüsselrolle für die Energiewende gezielt zu unterstützen."Diese gute Zusammenarbeit zeigt, wie es möglich ist, die Wege kurz zu halten und regional produzierte sowie gespeicherte Energie direkt vor Ort zu nutzen. Die saisonale Speicherung trägt damit zur Schaffung einer nachhaltigen, regionalen und unabhängigen Energieversorgung bei", erklärt Jürgen Lachinger, Bürgermeister von Gampern.Über USS 2030:Im Leitprojekt "Underground Sun Storage 2030" (USS 2030) wurde die sichere, saisonale und großvolumige Speicherung von erneuerbarer Energie in Form von Wasserstoff in unterirdischen Gaslagerstätten umgesetzt. Das Projekt wurde im Rahmen der FTI-Initiative "Vorzeigeregion Energie" des Klima- und Energiefonds, dotiert aus Mitteln des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) gefördert. Unter der Leitung der RAG Austria AG waren namhafte Industrie- und universitäre Forschungspartner beteiligt, darunter Axiom Angewandte Prozesstechnik GmbH, Energie AG Oberösterreich, Energieinstitut an der Johannes-Kepler-Universität Linz, EVN AG, HyCentA Research GmbH, K1-MET GmbH, Technische Universität Wien, Universität für Bodenkultur Wien, VERBUND, Verein WIVA P&G und voestalpine Stahl GmbH.Über EUH2STARS:EUH2STARS ist ein ambitioniertes, industriegetriebenes Vorzeigeprojekt für die Entwicklung der marktreifen Wasserstoffspeicherung (Technology Readyness Level 8) in unterirdischen Sandstein-Gaslagerstätten bis zum Jahr 2030. Das Projektkonsortium setzt sich aus Gasspeicherbetreibern, Technologieanbietern, Versorgungsunternehmen und Forschungsorganisationen zusammen und wird, nachdem es sich erfolgreich für die Ausschreibung Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) zur Untersuchung und Skalierung der großvolumigen unterirdischen Speicherung von Wasserstoff beworben hat, von Clean Hydrogen Partnership und ihren Mitgliedern unterstützt. Das Projekt hat eine Laufzeit bis September 2029.Mehr Informationen zum Projekt Underground Sun Storage 2030www.uss-2030.atMehr Informationen zum Projekt EUH2STARSwww.euh2stars.euMehr Informationen zum Projekt "Seasonal Storage 4 EG"www.seasonalstorage4eg.at