DJ Volkswagen-CEO sieht weiter substanziellen Handlungsbedarf bei Kosten

DOW JONES--Volkswagen muss nach Ansicht von CEO Oliver Blume angesichts der schwierigen Branchenlage auch künftig erheblich auf die Kosten achten. Der Konzern habe es mit einer massiven Risikolage äußerer Umfeldeinflüsse zu tun, erklärte Blume während der Hauptversammlung laut Redetext. VW habe weiterhin eigene Hausaufgaben zu lösen: "Es besteht substanzieller Handlungsbedarf, die Robustheit des Konzerns zu stärken. Über alle unsere Kostenarten", ergänzte der Manager. Alle Bereiche von Entwicklung, Material, Produktion und Vertrieb bis zu den Fixkosten seien betroffen.

VW hatte bereits im Vorjahr nach harten Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern ein milliardenschweres Sparpaket auf den Weg gebracht.

Aktuell spürt der Wolfsburger DAX-Konzern besonders das schärfere Wettbewerbsumfeld in China, seinem wichtigsten Absatzmarkt. Im ersten Quartal 2025 belasteten VW zudem Kosten aus US-Zöllen und schärferen CO2-Grenzwerten in Europa, was zu einem Gewinneinbruch und zur Senkung der Margenprognose für das Gesamtjahr führte.

In China ist zumindest kurzfristig nicht mit einem besserem Umfeld zu rechnen, im Gegenteil. "Für 2025 erwarten wir auf dem chinesischen Markt ein erneut anspruchsvolles Jahr", sagte Blume den Aktionären am Freitag. Der Wettbewerbsdruck werde hoch bleiben. Für das kommende Jahr ist der Manager aber zuversichtlicher: "Ab 2026 wollen wir mit unserer Produktoffensive unser volles Potenzial entfalten", so Blume. Bis zum Ende der Dekade wolle VW dann auch bei den intelligenten-vernetzten Fahrzeugen eine führende Rolle in China spielen.

