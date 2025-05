München (ots) -- Rund 100 Gäste beim Festakt am 15. Mai auf Schloss Höfling- José Carreras: "Meine Dankbarkeit ist enorm."- Laudator Herbert Grönemeyer: "José Carreras ist eine Ikone der puren Menschlichkeit, der Nächstenwärme und der Hilfsbereitschaft."José Carreras Leukämie-Stiftung gestern Abend, charmant moderiert von Nina Eichinger, auf Schloss Höfling bei Regensburg ihr 30-jähriges Bestehen. Mit dabei waren rund 100 Unterstützerinnen und Unterstützer, Stiftungs-Botschafterinnen und -Botschafter, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Ärztinnen und Ärzte, ehemalige Patientinnen und Patienten sowie natürlich Startenor José Carreras. Er freute sich ganz besonders über die bewegende Laudatio seines Freundes und langjährigen Weggefährten im Kampf gegen Leukämie und andere Blutkrankheiten: Herbert Grönemeyer. Untermalt wurde der festliche Abend vom Orchester der Regensburger Domspatzen und den Musikerinnen Ania und Sophie Duml.1987 erkrankte Stifter José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 den gemeinnützigen Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die dazugehörige Stiftung.José Carreras: "Meine Dankbarkeit ist enorm. Die Unterstützung von Abertausenden von Spenderinnen und Spendern aus Deutschland ist ein außergewöhnliches Geschenk. Sie hat es uns ermöglicht, uns für Patientinnen und Patienten einzusetzen und die Wissenschaft und Forschung zu fördern. Die Reaktionen in Deutschland auf unseren Aufruf war vom ersten Tag an überwältigend und ist es auch heute, 30 Jahre später, noch. Danke Deutschland."Seither wurden bereits über 250 Millionen Euro an Spenden gesammelt und über 1.500 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Leukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderung von jungen Wissenschaftlern im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben.Laudator Herbert Grönemeyer: "Die größte, empfindsamste und feinste Tenorstimme seines Jahrhunderts ist Jose Carreras. Er hat sich seinen unbeirrbaren, kindlichen Willen, seine diebische Freude, sein samtiges Temperament bis auf den heutigen Tag erhalten, seinen Humor, seine Nachdenklichkeit, sein mitfühlendes Wesen. Er ist durch sein zielstrebiges, aber auch zurückhaltendes Wesen in der Lage zu vermitteln, wie dankbar er für all die Großzügigkeit, die Kooperationen in der Medizin, Pflege, Organisation, Forschung, Institutionen ist und wie sehr er alle Menschen um ihn herum in ihrem unaufhörlichen, enormen Einsatz sieht, schätzt und wie außerordentlich verbunden er ihnen dafür ist. Mit ihnen zusammen hat er unendlich vielen Betroffenen eine neue Zukunft geschenkt, sein Glück geteilt und mit seiner grandiosen Energie ein unfassbares Netzwerk für die Behandlung und Bewältigung dieser so tückischen Krankheit geschaffen. Er ist eine Ikone der puren Menschlichkeit, der Nächstenwärme und der Hilfsbereitschaft."Dr. Ulrike Serini, Geschäftsführerin der José Carreras Leukämie-Stiftung: "Wir freuen uns sehr, dass wir seit 30 Jahren gemeinsam mit unserem Gründer José Carreras alles dafür geben, dem Ziel näher zu kommen:,Leukämie muss heilbar werden, immer und bei jedem'. Wir dürfen dieses Jubiläum auf Einladung der Familie von Walderdorff in Höfling zusammen mit Patienten, Ärzten, Forschern, Spendern und vielen mehr begehen. Das ist einfach wunderbar."Den Stiftungsfilm zum 30. Jubiläum sowie weitere Informationen finden Sie hier:https://www.carreras-stiftung.de/30-jahre-carreras-leukaemie-stiftung/Der Festakt mit anschließendem Get together fand auf Schloss Höfling bei Regensburg statt. Schlossherr und renommierter Bassbariton Constantin von Walderdorff ist seit Jahren ein großer Unterstützer und veranstaltet regelmäßig Benefiz-Konzerte zugunsten der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung. Anlässlich des 30. Jubiläums der Stiftung findet vom 13.-15. Juni 2025 ein großes Open Air Benefiz mit drei Jubiläumskonzerten statt: am 13.Juni eine Operngala, am 14. Juni spielt die Unterbiberger Hofmusik und am 15. Juni spielt Faltenradio. Alle Infos und Tickets finden Sie unter www.schloss-hoefling.deDeutsche José Carreras Leukämie-Stiftung2019 wurde die José Carreras Leukämie-Stiftung von der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband als Wissenschaftsstiftung des Jahres ausgezeichnet. Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.