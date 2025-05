DAX im Aufwind: Quartalszahlen und US-Immobiliendaten prägen den Handel

Im frühen Handel verzeichnete der DAX eine spürbar positive Tendenz, die von anhaltendem Optimismus an den Märkten getragen wurde. Während der deutsche Leitindex bereits mit starker positiver Bewegung in den Tag startete, setzten auch Europas Börsenschwergewichte wie der EuroStoxx 50 ihren moderaten Aufwärtstrend fort. Über den Atlantik hinweg sorgten die US-Märkte für Zuversicht und der techniklastige Nasdaq 100 zeigte sich in der Indikation ebenfalls mit Auftrieb

Makroökonomischer Überblick

Am heutigen Freitag, dem 16. Mai 2025, stehen folgende Konjunkturtermine im Fokus:

USA melden um 14:30 Uhr die Neubaubeginne und die vorläufigen Baugenehmigungen für April - ein wichtiger Frühindikator für den US-Immobilienmarkt und das konjunkturelle Gesamtbild.

USA legen um 16:00 Uhr vorläufige Ergebnisse der Uni Michigan-Umfrage zur Verbraucherstimmung für Mai vor. Diese Daten geben Aufschluss über Konsumneigung und Inflationserwartungen der privaten Haushalte

Meistgehandelte Aktien Überblick

Bayer AG

Die Bayer-Aktie startete mit deutlicher Kursbelebung und markierte im vorbörslichen X-Dax einen stärkeren Aufschlag. Am Freitagvormittag kletterten die Papiere zeitweise um rund 2,3 Prozent über das Vortagsschlussniveau, angetrieben von einem Bericht des Wall Street Journal, wonach Bayer in den USA ein komplexes juristisches Verfahren ("Texas Two Step") für seine Monsanto-Tochter prüft und so massenhafte Glyphosat-Klagen abfedern könnte.

E.ON SE

Die E.ON-Aktie zeigt im frühen Handel einen deutlichen Abschlag und verbuchte damit eine spürbar lebhafte Orderdynamik. Hintergrund sind Schocknachrichten zur Dividendenpolitik: Medien berichten, dass der Versorger angesichts steigender Investitionskosten eine Anpassung seiner Ausschüttung erwäg.

Tesla Inc.

In der Indikation präsentiert sich die Tesla-Aktie mit ausgeprägter Dynamik: Insbesondere im Optionssegment wurde ein signifikant erhöhtes Volumen bei Call-Kontrakten registriert, da zahlreiche Optionen am heutigen Freitag auslaufen und Investoren stark auf Kursgewinne setzen .

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG5B3C 15,65 23823 Punkte 22267,067204 Punkte 15,62 Open End DAX® Bear UG2TLM 21,62 23778,8 Punkte 25990,566621 Punkte 10,67 Open End DAX® Bull UG5P98 9,05 23823 Punkte 22932,40507 Punkte 27,75 Open End DAX® Bear UG44R9 5,46 23778,8 Punkte 24351,040448 Punkte 39,38 Open End DAX® Bear UG690P 0,85 23778,8 Punkte 23858,362486 Punkte 191,8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.05.2025; 09:25 Uhr

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX® Call UG2LS2 4,37 23871,5 Punkte 25100,00 Punkte 18,18 19.09.2025 Netflix Call UG2BUC 2,54 1177,36 USD 1150,00 USD 2,78 13.01.2027 RENK Group Call UG4V9W 17,52 59,64 EUR 45,00 EUR 2,7 17.09.2025 Meta Platforms Call UG4CMS 7,05 643,8 USD 680,00 USD 4,41 18.03.2026 Rheinmetall Call UG3A6L 67,58 1700,25 EUR 1050,00 EUR 2,37 17.09.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.05.2025; 09:45 Uhr

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit ASML Holding HC4058 3,22 670 454,901738 EUR 3 Open End DAX® HD6QGA 17,86 23861 18959,543987 Punkte 5 Open End Nasdaq-100® UG5ESN 127,63 21335,82236 20484,46805 Punkte 25 Open End Applied Materials UG0MW5 3,83 174,55 131,097486 USD 4 Open End DAX® HD6SG3 13,38 23870 20313,658016 Punkte 7 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.05.2025; 09:55 Uhr

