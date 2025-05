Solana Kurs Prognose: SOL-Preis fällt um 10 Prozent - was steckt hinter der Korrektur?

Die vergangenen Monate haben erneut gezeigt, wie volatil selbst etablierte Kryptowährungen wie Solana agieren können: Während der SOL-Token erst im Januar 2025 ein Allzeithoch bei über 294 US-Dollar erreichen konnte, fiel der Preis Ende April auf die Marke von 100 US-Dollar. Seitdem konnte sich die Kryptowährung zwar wieder etwas erholen, doch nachdem der Preis in den letzten Tagen auf 185 US-Dollar ansteigen konnte, folgte eine signifikante Kurskorrektur.

Wir werfen in diesem Artikel einen Blick auf die Hintergründe und verraten, ob die jüngsten Korrekturen langfristiger Natur sind oder ob weitere Kursgewinne schon bald auftreten könnten.

FTX-Auszahlungen drücken Solana Preis: SOL-Staking stark reduziert

Nachdem der Solana Kurs am vergangenen Mittwoch auf fast 185 US-Dollar steigen konnte, kam es zuletzt zu einer Kurskorrektur, die den SOL-Token zwischenzeitlich unter die Marke von 170 US-Dollar brachte. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels lag der SOL-Token bei einem Preis von 170,20 US-Dollar und verlor damit 10 Prozent an Wert im Vergleich zum lokalen Höchstwert.

Der Hauptgrund hierfür: In den letzten sieben Tagen wurden über 1,4 Milliarden SOL-Token aus dem Solana-Staking-Programm genommen. Verantwortlich hierfür dürften die kommenden Auszahlungen der ehemaligen Kryptobörse FTX sein, die im November 2022 Insolvenz anmelden musste. Als größer Solana-Investor fiel daraufhin der SOL-Token in den Monaten danach auf unter 10 US-Dollar. Jetzt werden die ersten Auszahlungen an europäische FTX-Nutzer durch den Insolvenzverwalter durchgeführt, was die Liquidität am Markt stark erhöhte und zu einer entsprechend starken Kurskorrektur geführt hat.

Solana $SOL above $200 is an instant buy, as it could be breaking out of this massive cup-and-handle pattern! pic.twitter.com/cE2XUSTGLJ - Ali (@ali_charts) May 15, 2025

Dabei dürfte es sich allerdings nur um einen kurzfristigen Rückgang handeln, der durch die Abverkäufe der FTX-Gläubiger angefeuert wurde. Wie der Krypto-Analyst Ali Martinez allerdings festgestellt hatte, gab es zuletzt ein sogenanntes Cup-and-Handle-Muster am technischen SOL-Chart. Sollte ein bullisher Trend in den kommenden Tagen und Wochen den Solana Kurs über die Marke von 200 US-Dollar bringen, könnte eine wahrhaftige Kursexplosion folgen, die keine größeren Widerstände antreffen würde. Dann wäre es sogar denkbar, dass Solana das bisherige Allzeithoch weit hinter sich lässt und besonders hohe Tokenpreise erzielen wird.

Dies dürfte dann wiederum dafür sorgen, dass die Nachfrage auf der Solana-Blockchain rasant ansteigt, was in der Vergangenheit immer wieder zu Verzögerungen oder gar Ausfällen geführt hatte. Derzeit arbeitet mit Solaxy (SOLX) jedoch ein Programm an der weltweit ersten Layer-2-Lösung für die Solana-Blockchain und könnte dadurch dafür sorgen, dass das Mainnet entlastet wird. Dafür setzt Solaxy sogar auf einen Multi-Chain-Ansatz.

Über 36 Millionen US-Dollar bereits gesammelt: Warum interessieren sich Investoren für Solaxy?

Nachdem die Solana-Blockchain in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit einer zu starken Nachfrage hatte, war eine Umsetzung des L2-Ansatzes, der bereits bei Ethereum erfolgreich eingesetzt wird, nur der nächste logische Schritt. Solaxy setzt hierfür sogar auf einen Multi-Chain-Ansatz, der die besten Eigenschaften von Solana und Ethereum vereint und dadurch unter anderem vom großen DeFi-Pool des ETH-Ökosystems profitieren kann.

Gleichzeitig sollen die Vorteile von Solana - Geschwindigkeit und geringe Kosten pro Transaktion - beibehalten und durch die Rollup-Technologie verbessert werden. Gerade im Hinblick auf Meme-Coins, die zuletzt über das Solana-Netzwerk besonders populär geworden sind,

Besuche den Vorverkauf von Solaxy!

Derzeit befindet sich der native SOLX-Token der L2-Blockchain noch im Vorverkauf, konnte allerdings überzeugende Erfolge leisten: Bereits über 36,5 Millionen US-Dollar an Kapital sammelte die Kryptowährung bereits. Das zeigt einerseits das große Interesse an der weltweit ersten Solana-Layer-2-Lösung, dürfte allerdings andererseits auch auf das Staking-Angebot im Presale zurückzuführen sein.

Denn wer noch heute in den SOLX-Token investiert, kann ihn direkt zu einer jährlichen prozentualen Rendite (APY) von 111 Prozent anlegen und ein erstes passives Einkommen generieren. Wichtig hierbei ist, dass das Staking-Programm auch noch drei Jahre nach dem Coin Launch in einigen Wochen aktiv bleiben wird, um so auch langfristige Investoren überzeugen zu können.

Kaufe jetzt SOLX-Token zum Presale-Preis!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.