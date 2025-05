Krypto News: Vorläufige Entscheidung im Rechtsstreit zwischen Ripple und SEC abgelehnt - So reagiert der XRP Kurs jetzt

Viele Krypto-Beobachter sind in den letzten Wochen davon ausgegangen, dass der Rechtsstreit zwischen Ripple Labs und der US-Börsenaufsicht SEC, der bereits seit dem Jahr 2020 läuft, ein schnelles Ende finden wird. Schließlich gab es in der US-amerikanischen Politik unter Donald Trump einen merklichen Umschwung, der sich unter anderem in einem neuen SEC-Vorsitzenden zeigt.

Zuletzt hatten sowohl die SEC als auch das Krypto-Unternehmen hinter dem XRP-Token Anträge gestellt, die für eine vorläufige Entscheidung plädieren. Jetzt wurden beide Anträge abgelehnt, wodurch das Gerichtsverfahren weitergeführt werden muss.

Verfahrensrechtliche Probleme verhindern ein frühes Ende des Rechtsstreits

Die vorsitzende Richterin Torres begründete ihre Entscheidung der Ablehnung damit, dass die Anträge der SEC sowie von Ripple Labs "verfahrensrechtlich unzulässig" seien. Beide Parteien hatten gefordert, dass das bisherige Urteil - Strafzahlungen für das Krypto-Unternehmen aufgrund von Verkäufen von Wertpapieren ohne entsprechende Lizenz - abgemildert wird. Torres erklärte allerdings, dass dies der Aufhebung des endgültigen Urteils gleichkommen würde - was aus verfahrensrechtlicher Sicht laut den Gesetzen der USA einfach nicht möglich wäre.

Stattdessen müssten die beiden Parteien neue Anträge stellen und sich dafür an den "Federal Rules of Civil Procedure" orientieren, die das Aufheben von endgültigen Urteilen regeln. Gleichzeitig haben es die beiden Parteien laut der US-Richterin nicht geschafft, die hohen Hürden zur Genehmigung eines Vergleichs zu überwinden, da wesentliche Formulierungen falsch oder schlecht ausgefallen seien.

XRPCommunity SECGov v. Ripple XRP Judge Torres has denied the parties' motion for an indicative ruling. "If jurisdiction were restored to this Court, the Court would deny the parties' motion as procedurally improper." pic.twitter.com/4s95ILvzsy - James K. Filan (@FilanLaw) May 15, 2025

In der vergangenen Woche hatten die US-Börsenaufsicht sowie Ripple Labs Anträge eingereicht, die einen entsprechenden Vergleich forderten. So sollte das vorangegangene Urteil von Strafzahlungen in Höhe von 125 Millionen US-Dollar auf 50 US-Dollar reduziert werden. Damit dies von Richterin Torres angenommen werden kann, hätten beide Parteien allerdings aufzeigen müssen, dass "außergewöhnliche Umstände" vorliegen würden, was bisher nicht geschehen sei.

Rechtsexperten gehen jetzt davon aus, dass Ripple und die SEC erneut Anträge unter den passenden Richtlinien einreichen werden. Ob dies allerdings zu dem gewünschten Ergebnis führen wird, wird von vielen Experten als ungewiss betrachtet. Denn selbst dann, wenn die entsprechenden Richtlinien beachtet wurden, gäbe es nicht unbedingt Gründe für außergewöhnliche Umstände.

Sollte es jedoch zu einer Einigung in den kommenden Wochen kommen, dürfte dies dem XRP Kurs einen merklichen Schub verleihen und könnte die Kryptowährung sogar in Richtung eines neuen Allzeithochs schicken. Um rechtzeitig zu investieren, setzen immer mehr Anleger derzeit auf KI-Agenten wie Mind of Pepe, die dabei helfen, den besten Zeitpunkt zu finden.

KI-Agent Mind of Pepe arbeitet vollkommen autonom

Bei dem KI-Agenten Mind of Pepe handelt es sich um eine Plattform, die mithilfe von künstlicher Intelligenz vollkommen autonom arbeiten kann und dabei verschiedene Influencer, die sozialen Medien und sogar dezentrale Anwendungen (dApps) überprüft. Hierbei werden viele Informationen gesammelt und in Echtzeit analysiert, um so schnell und umfassend wie möglich auf die aktuellen Geschehnisse am Markt reagieren zu können.

Gleichzeitig punktet Mind of Pepe mit vielen verschiedenen Einsatzmöglichkeiten: Nicht nur auf X (ehemals Twitter), Telegram oder ähnlichen Plattformen lässt sich der KI-Agent sinnvoll einsetzen, sondern sogar eine Blockchain-Integration für eine Web3-Nutzung kann eingerichtet werden. Hierbei unterstützt Mind of Pepe zum Beispiel dApps oder hilft bei der Token-Bereitstellung.

Erfahre alles zum jungen Mind of Pepe Projekt!

Aktuell läuft der Vorverkauf des nativen MIND-Tokens noch auf Hochtouren, doch bereits in 15 Tagen wird der Coin Launch durchgeführt werden. Bis dahin liegt der Preis pro MIND-Token bei fixen 0,0037515 US-Dollar, bevor nach dem Coin Launch die ersten Listungen auf dezentralen Kryptobörsen (DEX) folgen.

Über 9,3 Millionen US-Dollar wurden bereits an Kapital gesammelt, wobei das große Interesse am Mind of Pepe Coin auch auf den ersten Staking-Ansatz zurückzuführen sein dürfte: Wer noch heute den MIND-Token erwirbt, kann diesen nämlich direkt zu einer jährlichen prozentualen Rendite (APY) von 244 Prozent anlegen und so ein erstes passives Einkommen sichern.

Investiere noch heute in den MIND-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.