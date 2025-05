Köln (ots) -Ab dem 23. Mai 2025 erweitert die ARD Mediathek ihr Angebot um eine besondere Genre-Mischung: Die sechsteilige Comedy-Drama-Serie "Video Nasty - Horror ist Kult" (WDR) entführt die Zuschauerinnen und Zuschauer ins Jahr 1985 und verbindet Coming-of-Age-Komödie, Krimi und eine Hommage an die legendären Horrorfilme der Siebziger- und Achtzigerjahre.Die Story: Drei Teenager aus Dublin teilen eine gemeinsame Leidenschaft für verbotene Horror-Videos - die sogenannten "Video Nasties", die in Irland und Großbritannien als jugendgefährdend gelten. Auf der Suche nach einem letzten VHS-Tape für ihre Sammlung geraten sie ungewollt in eine Mordermittlung und werden selbst zu Hauptverdächtigen. Was folgt, ist eine turbulente Reise voller schwarzem Humor, skurriler Situationen und einer Hommage an das VHS-Zeitalter."Video Nasty - Horror ist Kult" ist inspiriert von wahren Begebenheiten und spielt im Jahr 1985, als die sogenannte Video-Nasties-Panik in Großbritannien und Irland ihren Höhepunkt erreichte. Damals wurden zahlreiche Horrorfilme als jugendgefährdend eingestuft und verboten. Die Serie greift diese Thematik auf und verbindet die Coming-of-Age-Komödie mit Thriller-Elementen. Dabei lässt sie sich von realen historischen Ereignissen, wie den umstrittenen Zensurdebatten, konservativen Moralbewegungen und Kriminalfällen jener Zeit inspirieren.Die sechs 30-minütigen Folgen sind eine weitere Serie der Initiative "FabFiction", die ihre Landkarte damit um Irland erweitert und erstmals gemeinsam mit der BBC koproduziert. Die Initiative "FabFiction" von NDR, SWR und WDR wurde 2022 gegründet, um das Angebot der ARD Mediathek mit international koproduzierten High-End-Serien zu stärken.Das Drehbuch zu "Video Nasty - Horror ist Kult" stammt aus der Feder von Hugh Travers ("Your Mother Should Know", "Red Rock"), die Regie übernahmen Christopher Smith ("Spy/Master", "Triangle") und Megan K. Fox ("Too Good to be True"). In den Hauptrollen spielen Justin Daniels Anene (Rolle: Billy), Cal O'Driscoll (Rolle: Con), Leia Murphy (Rolle: Zoe), in weiteren Rollen zu sehen sind Valerie O'Connor, Declan Rodgers, Emmanuel Ighodaro und Oliver Finnegan."Video Nasty - Horror ist Kult" ist eine Produktion der irischen Produktionsgesellschaft Deadpan Pictures in Zusammenarbeit mit BBC Northern Ireland, BBC Three, Screen Ireland, Coimisiún na Meán, Northern Ireland Screen, Virgin Media Television (Irland), Boat Rocker und der FabFiction-Initiative von WDR, SWR und NDR.Verantwortlicher Redakteur ist Frank Tönsmann (WDR). Gedreht wurde von April bis Mai 2024 in der Republik Irland und Nordirland, rund um das Städtchen Monaghan.Alle sechs Folgen von "Video Nasty - Horror ist Kult" (jeweils 30 Minuten) sind ab 23. Mai 2025 in der ARD Mediathek abrufbar. Sendetermin ONE: Sa., 24.5., 21:45 Uhr (alle Folgen am Stück)Fotos finden Sie unter ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6035624