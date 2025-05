Die Aktie von BYD ist heute in Hongkong auf ein neues Rekordhoch gestiegen. In der Spitze wurden 436,60 HKD erreicht, was umgerechnet 49,84 Euro entspricht. Damit hat die Aktie seit Jahresbeginn um fast 70 Prozent zugelegt. Aber es ist durchaus noch mehr drin - nicht nur bei BYD.Nach vier "verlorenen" Jahren, in denen die Aktie von BYD nicht wirklich voran kam, hat sie in diesem Jahr den den Turbo eingelegt. Auch der Zollstreit konnte BYD nur kurz ausbremsen. Das macht auch Sinn, denn die Zölle ...

