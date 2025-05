HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx von 106,50 auf 125,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Versicherers hätten die solide Verbesserung der Margen im Nicht-Leben-Bereich unterstrichen, schrieb Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 nach oben./rob/edh/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000TLX1005