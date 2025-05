Baden-Baden (ots) -Nach über 30 Jahren im Dienst verabschieden sich die beliebten Münchner Tatort-Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr mit ihrer 100. Folge aus der erfolgreichen ARD-Krimireihe. Zum emotionalen Abschied des Kult-Duos bietet United Charity, Europas größtes Charity-Auktionsportal, eine einmalige Gelegenheit: Eine exklusive Komparsenrolle in der Jubiläumsfolge - und damit die Chance, selbst Teil der Fernsehgeschichte zu werden.Seit 1991 gehören Batic und Leitmayr zu den prägenden Gesichtern des Tatorts und zählen zu den quotenstärksten Ermittlerteams der Reihe. Jetzt können Fans das große Finale hautnah miterleben: Versteigert wird ein unvergesslicher Drehtag am Set in Wolfratshausen, inklusive Blick hinter die Kulissen und direktem Kontakt zu Cast und Crew. Mit dem Erlös unterstützt United Charity die Münchner Initiative HORIZONT, die nachhaltige Hilfe für obdachlose Kinder und Mütter leistet.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/6035657