FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera von 14 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Operativ liege der Elektrolysespezialist gut in der Spur, schrieb Michael Kuhn in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Es fehle nur noch die Auftragsdynamik./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2025 / 08:13 / CET

DE000NCA0001