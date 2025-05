Berlin (ots) -Ab sofort können Spielerinnen und Spieler Marvel Sturm der Superhelden über die offizielle Website (https://gsght.com/c/idh2ft) für den PC herunterladen.Um den PC-Launch gebürtig zu feiern, veranstaltete Kabam einen Livestream, in dem das Kabam Team den Zuschauerinnen und Zuschauern das PC Gameplay inklusive der Schlüsselelemente aufzeigte, sowie auch Insights der Entwicklungsphase teilte. Dieser Livestream kann über den offiziellen Kabam Twitch Kanal (https://www.twitch.tv/kabam) nachgeschaut werden.Marvel Sturm der Superhelden vereint das klassische Arcade-Erlebnis mit modernen und Action-reichen Kämpfen und über 300 Champions inklusive der beliebten Marvel Superhelden, Bösewichten und Kabam originalen Charakteren. Die PC-Version bietet Cross-Play-Funktionalität mit der App Version, atemberaubende Bildeffekte in Full HD und 60FPS und eine auf die Plattform zugeschnittene Benutzeroberfläche. Genauso wie bei der App wird es monatlich neue Events, Stories und spielbare Charaktere für die PC-Version geben.Sieh dir hier (https://www.youtube.com/watch?v=P9UzSLklh7s) das offizielle Ankündigungsvideo an, hier (https://www.youtube.com/watch?v=aYbYet3uy6Q) den Gameplay Trailer und bleib auf dem Laufenden für weitere PC Neuigkeiten, denn Marvel Sturm der Superhelden wird im Laufe des Jahres noch bei Steam verfügbar werden!Neue Champions: Einzug der Thunderbolts und weiteren CharakterenYelena Belova, die Meisterschützin und Kampfsportlerin, ist ab sofort für den PC und die App verfügbar. Ihr Einzug ins Turnier wird sicherlich für epische Kämpfe sorgen.Zusätzlich wird der Gewinner der Auserwählten-Wahl Cyclops (blaues Team) in einer überarbeiteten Version ab dem 29. Mai verfügbar sein. Sieh dir hier den CG Thunderbolts* Trailer (https://www.dropbox.com/scl/fi/gss9b1z60qc7jdj8vk380/MC25-495_Thunderbolts_CG_Short_SocialResizes-v01_75s_1920x1080_DE.mp4?rlkey=jignk6dvxjwjrglsczt8zmgoo&st=5bmqdd5l&dl=0) an.Yelena Belova:Nur wenige überleben das brutale Training und die Konditionierung der Roter-Raum-Akademie. Yelena Belova hat nicht nur überlebt, sondern war sogar ihre beste Schülerin. Jetzt nimmt sie am Turnier teil und nutzt ihre unübertroffenen Talente und ihre rücksichtslose Effizienz, um ihre Ziele mit kalten, kalkulierten Angriffen nacheinander zu finden und zu eliminieren.Cyclops (blaues Team) überarbeitet - Auserwählten-Wahl:Scott Summers wurde von Professor Xavier in die erste Generation der X-Men rekrutiert. Er ist ein hervorragender Verteidiger der Mutanten, der hart daran arbeitet, die Menschheit sowohl vor sich selbst als auch vor den Mutanten zu schützen, die sich der menschenhassenden Bruderschaft von Magneto angeschlossen haben.Thunderbolts special events- Thunderbolts 7-Tage Angebote: Um Marvel Studios Thunderbolts* zu feiern, können sich Spielerinnen und Spieler bis zum 23. Mai täglich einloggen, um kostenlose Rewards zu erhalten. Sie können sich jederzeit einloggen, um einen 7-tägigen Angebotskalender zu erhalten, in dem 6-Star Champions und weitere besondere Rewards enthalten sind.- Event-Mission - "Stiehl Meinen Donner": Der Neuzugang Yelena Belova verbündet sich mit Red Guardian und Winter Soldier, um verdeckte Ermittlungen zu lokalisieren, während sie darauf warten, dass sich die Lage der letzten Event-Mission abkühlt. Bis zum 4. Juni können sich Spielerinnen und Spieler diesem Team anschließen, indem sie einen Job in den insekteninfizierten Sümpfen der Schlachtfelder annehmen.Weitere Missionen und Events- Saga-Verfolgungsquest "Die Auferstehung des Phoenix": Dark Phoenix ist auferstanden und bereit, Herausforderer anzunehmen, um deren Macht zu testen. Wagst du es, dich dieser Herausforderung zu stellen? Diejenigen, die die Dunkelheit besiegen, gewinnen einen 7-Sterne-Phoenix für ihr Team. Diese Quest ist bis zum 4. Juni verfügbar.- Phoenix (überarbeitet): Phoenix wurde überarbeitet. Spielerinnen und Spieler, die Phoenix bereits in ihrem Team haben, erhalten automatisch die überarbeitete Version, während andere die Möglichkeit haben, Phoenix während der Saga-Verfolgungsquest "Die Auferstehung des Phoenix" zu jagen.Weitere Updates zu Marvel Sturm der Superhelden wie Bug Fixes, die "Summoner: Declassified" Quest, die "Valiant Gauntlet" Challenge sind hier (https://playcontestofchampions.com/news/v50-1-release-notes/) zu finden.Downloade die High-Res Visuals hier (https://spaces.hightail.com/space/Wims3MNwZd)Pressekontakt:Katrin HensWeber Shandwickkhens@webershandwick.comOriginal-Content von: Kabam, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179802/6035681