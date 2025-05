Nagarro zeigte im Geschäftsjahr 2024 eine robuste Leistung, erzielte ein solides Wachstum und übertraf die Margenerwartungen trotz eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds. Eine starke Umsetzung und ein verbesserter Projektmix unterstützten die Profitabilität, obwohl der Nettogewinn durch höhere Steuern und gestiegene Zinsaufwendungen belastet wurde. Das erste Quartal 2025 startete mit verhaltener Dynamik, bedingt durch vorsichtiges Ausgabeverhalten der Kunden und Währungsgegenwind. Die grundlegenden Geschäftsfundamente bleiben jedoch intakt. Das Wachstum wurde durch solide Nachfrage in Zentraleuropa und in ausgewählten Branchen wie Automotive und Travel getragen, wodurch Schwächen in den Bereichen Horizontal Tech und Life Sciences ausgeglichen wurden. Das Management bekräftigte seine Zuversicht hinsichtlich einer Erholung im weiteren Jahresverlauf, gestützt durch strategische Initiativen in den Bereichen KI, digitale Transformation und gezielte M&A-Aktivitäten. Ein neues Kapitalrückführungsprogramm unterstreicht Nagarros Engagement für langfristige Wertschöpfung und diszipliniertes Wachstum. Die Analysten von mwb research halten an ihrem Kursziel von 97,00 EUR und der Kaufempfehlung fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Nagarro%20SE.