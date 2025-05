© Foto: unsplash.com

Japanische Investoren haben in der Woche bis zum 10. Mai erneut kräftig bei ausländischen Aktien zugegriffen. Laut des japanischen Finanzministeriums summierten sich die Nettokäufe auf rund 1,53 Milliarden Euro.Seit Jahresbeginn haben japanische Anleger ausländische Aktien im Wert von netto 8,2 Billionen Yen (etwa 50 Milliarden Euro) erworben - so viel wie noch nie in diesem Zeitraum seit mindestens 2005. Die neue Risikobereitschaft folgt auf eine spürbare Entspannung der globalen Handelsspannungen. Ein vorläufiges Abkommen zwischen den USA und Großbritannien, Fortschritte in den Gesprächen zwischen Washington und Peking sowie eine 90-tägige Zollpause haben die Sorgen über einen …