Bitcoin Kurs Prognose: 'Neues BTC-Allzeithoch bei 114.000 US-Dollar kommt bald'

Eine erste Verschnaufpause konnte Bitcoin in den vergangenen Tagen einlegen, nachdem die größte Kryptowährung der Welt im vergangenen Monat von 80.000 US-Dollar auf zwischenzeitlich 105.000 US-Dollar gestiegen war. Allerdings könnte es sich bei dieser Verschnaufpause nur um ein kurzfristiges Ereignis handeln, denn weitere Gewinne dürften bald am Chart auftreten.

Das behauptet zumindest der Krypto-Experte Captain Faibik in seiner jüngsten Analyse zum BTC-Kurs. Denn seiner Einschätzung nach dürfte der nächste bullishe Impuls in Kürze folgen und könnte dann sogar den BTC-Token zu einem neuen Allzeithoch in ungeahnter Höhe verhelfen.

Neues Allzeithoch bis Ende Mai: Wie stark steigt der BTC-Preis?

In seiner Bitcoin Kurs Prognose wirft der Krypto-Analyst Captain Faibik auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) einen Blick auf die Chartverläufe der letzten Wochen. Dabei konnte er zwei Zonen ausmachen, die jeweils zu einem besonders starken Kursanstieg geführt hatten. Eine solche Zone stehe nun kurz bevor und würde dann für einen erneut signifikanten Anstieg von weiteren 10.000 US-Dollar sorgen.

Dies würde wiederum garantieren, dass wir bis Ende Mai ein neues Allzeithoch des BTC-Tokens bei 14.000 US-Dollar sehen werden. Erst im vergangenen Januar 2025 wurde ein Allzeithoch bei 109.000 US-Dollar erreicht, sodass das neue Allzeithoch "nur" 5.000 US-Dollar darüber liegen würde.

Allerdings könnte es sich auch hierbei nur um eine kurzfristige Momentaufnahme handeln, denn zuletzt wurden einige bullishe Prognosen für das BTC-Allzeithoch genannt. So erklärte der ehemalige BitMEX-CEO Arthur Hayes erst Ende März, dass seiner Einschätzung nach bis Ende des laufenden Jahres der BTC-Token die Marke von 250.000 US-Dollar erreichen wird. Die gleiche Prognose machte auch der Risikoinvestor Tim Draper und erklärte, dass Bitcoin langfristig betrachtet sogar den US-Dollar ersetzen könnte.

Wie lange eine solche Adaption allerdings dauern wird, lässt sich nur schwer vorhersagen. Gerade die Finanzwelt gilt als recht träge und reagiert auf neue Technologien nur schwerfällig. Bleibt also abzuwarten, ob diese beiden sowie einige andere Krypto-Experten mit ihren Prognosen recht behalten werden.

Klar ist allerdings, dass nicht nur Bitcoin-Anleger von einem starken BTC-Preis profitieren, sondern der gesamte Altcoin-Markt positiv reagieren würde, wenn die erste Kryptowährung der Welt so stark ansteigt. Außerdem könnten gerade Investoren des weltweit ersten Bitcoin-Meme-Tokens BTC Bull ($BTCBULL) in mehrfacher Hinsicht profitieren, denn die Entwickler haben den Meme-Coin stark an den Bitcoin Kurs gekoppelt und verschenken sogar BTC-Airdrops, wenn bestimmte Meilensteine erreicht worden sind.

Kostenlose Bitcoin-Airdrops für BTCBULL-Investoren: Lohnt sich der Kauf des Bitcoin-Meme-Tokens?

Das Konzept von BTC Bull ist an die Geschehnisse rund um Bitcoin gekoppelt, denn wenn dieser ein neues Allzeithoch erreicht, profitieren auch die BTCBULL-Käufer davon. Sobald nämlich das BTC ATH zum ersten Mal die Marken von 125.000, 175.000 und 225.000 US-Dollar überschreitet, vergeben die Entwickler des Projekts Bitcoin-Airdrops an ihre Anleger.

Obendrein werden immer dann eine Million BTCBULL-Token verbrannt, wenn das alte Bitcoin Allzeithoch um 25.000 US-Dollar überschritten wurde. Dies soll einerseits garantieren, dass es regelmäßigen Profit von steigenden BTC-Kursen gibt, andererseits für eine künstliche Verknappung am Markt sorgen, was sich wiederum positiv auf den BTCBULL-Preis auswirken kann.

Während sich der BTCBULL-Token noch im Vorverkauf befindet, können Anleger ihn zu einem fixen Preis von aktuell 0,002515 US-Dollar kaufen. Gleichzeitig gibt es bereits ein erstes Presale-Staking-Programm, durch das erste Gewinne erzielt werden können, bevor der offizielle Coin Launch durchgeführt wurde. Im Augenblick wird hier eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 71 Prozent angeboten, wobei der Staking-Pool zwei Jahre lang nach dem Coin Launch in einigen Wochen aktiv bleiben wird.

Spannend ist zudem die offizielle Roadmap, die unter anderem im Whitepaper festgehalten wird: Das Bitcoin-Meme-Token-Projekt möchte sich besonders stark auf die eigene Community fokussieren und so langfristig ein gesundes Ökosystem bieten.

