DJ MARKT USA/Leichtes Plus zum Wochenausklang

Mit leichten Aufschlägen dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten und die jüngste positive Entwicklung nach den Entspannungssignalen im Zoll-Streit zwischen den USA und China fortsetzen. Für die Futures auf den S&P-500 und den Nasdaq geht es um jeweils 0,2 Prozent nach oben. Unterstützung liefern die weiter fallenden Marktzinsen. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduziert sich um 6 Basispunkte auf 4,40 Prozent. Für Bewegung könnten außerdem die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen - und hier vor allem der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan für Mai.

"Der Hauptantrieb der globalen Märkte in dieser Woche waren die sich verbessernden Handelsbeziehungen der USA, insbesondere mit China", sagt Kathleen Brooks, Forschungsdirektorin beim Online-Broker XTB. "Allerdings lässt dies zum Ende der Woche nach... Die heutige Entwicklung könnte uns zeigen, ob ein Appetit auf eine Rückkehr zu den Rekordhochs vom Februar besteht", ergänzt die Teilnehmerin.

Die Zoll-Konflikte der USA bleiben weiter ein dominantes Thema am Markt. Die US-Regierung will Kreisen zufolge mit der Europäischen Union die Agrarzölle und weitere Handelshemmnisse der EU in den Handelsgesprächen erörtern. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen weiter sagten, würden die USA auch die Themen Wirtschaftssicherheit und Digitalisierung ansprechen wollen.

Bei den Einzelwerten gewinnen Boeing vorbörslich 0,1 Prozent. Etihad Airways hat beim US-Flugzeugbauer 28 Großraumflugzeuge bestellt. Die Bestellung umfasst eine Mischung aus Boeing 787 und 777X mit GE-Triebwerken sowie ein Dienstleistungspaket.

May 16, 2025 05:51 ET (09:51 GMT)

