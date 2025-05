1&1 AG - Aktiensprung nach Ankündigung

Werbung







Nach der Ankündigung von United Internet, seine Aktienposition in 1&1 ausbauen zu wollen, stieg die 1&1-Aktie stark. Der Mutterkonzern United Internet kündigte am Freitagmorgen um kurz nach 8:00 Uhr an, seine Position von bisher rund 80,81 Prozent auf bis zu 90 Prozent ausweiten zu wollen. Dazu möchte der Konzern Anlegern 18,50 Euro je Aktie für bis zu 16,25 Millionen Papiere bieten. Damit liegt das Angebot rund 20 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstagabend. Dieses Angebot dürfte United Internet etwa 300 Millionen Euro kosten. Das Angebot könnte mit den hohen Investitionen von United Internet in den Ausbau des 1&1-Mobilfunknetzes zusammenhängen und der strategischen Festigung der Stimmrechte. Der restliche Aktienbestand von 10 Prozent soll weiterhin an den Börsen als Freefloat gehandelt werden. Die Aktie reagierte äußerst positiv auf diese Nachrichten und notierte zeitweise rund 23 Prozent höher.









