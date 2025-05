Lindlar (ots) -Die Unternehmensgruppe Schmidt + Clemens (S+C), Edelstahlspezialist mit Stammsitz in Lindlar, präsentierte im Rahmen ihrer Gesellschafterversammlung ein erfreuliches Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024.Trotz globaler Unsicherheiten und spürbarer wirtschaftlicher Herausforderungen konnte die Unternehmensgruppe ihren Umsatz signifikant auf rund 472 Millionen Euro steigern - ein Plus von 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Bilanzsumme verzeichnete ein deutliches Wachstum von rund 226 auf 335 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote liegt bei soliden 52 Prozent."2024 war kein einfaches Jahr. Die anhaltenden geopolitischen Konflikte, insbesondere der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die instabile Lage im Nahen Osten, haben die weltweiten Märkte stark verunsichert. Umso mehr freut es mich, dass wir als Gruppe ein gutes Ergebnis erzielen konnten", sagt Jan Schmidt-Krayer, geschäftsführender Gesellschafter. "Mein Dank gilt unseren Kunden, die uns auch in schwierigen Zeiten die Treue gehalten haben - und natürlich unserem gesamten Team. Passion, Innovation und Tradition: Das sind die Werte, die unser Familienunternehmen ausmachen."Gleichzeitig mahnt Schmidt-Krayer zur Vorsicht: "Das positive Ergebnis darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Lage der deutschen Industrie weiterhin kritisch darstellt. Die dringend benötigte industriepolitische Wende in Deutschland bleibt aus. Hohe Energiepreise und zunehmende Bürokratie gefährden unsere Wettbewerbsfähigkeit am Standort Deutschland."Eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr fällt entsprechend zurückhaltend aus: "Die geopolitischen Unsicherheiten bleiben bestehen, und leider ist nicht davon auszugehen, dass sich die Strom- und Gaspreise kurzfristig entspannen", so Schmidt-Krayer weiter.Schmidt + Clemens fertigt neben dem Hauptsitz in Lindlar auch in Malaysia, Spanien und der Tschechischen Republik. Das Portfolio umfasst Schleuderguss-, Formguss-, Feinguss- und Schmiedekomponenten. Als Weltmarktführer im Bereich Rohrsysteme für die petrochemische Industrie nimmt S+C auch in anderen Segmenten eine führende Rolle ein.Pressekontakt:Lars Niemczewski, PressesprecherTelefon: +49 2266 92-333E-Mail: l.niemczewski@schmidt-clemens.comOriginal-Content von: Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66229/6035725