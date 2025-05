Osnabrück (ots) -Billie Green überrascht immer wieder mit innovativen, veganen Produkten. Dieses Mal klopft die junge Marke aus Osnabrück auf den (Roh)Schinken und präsentiert ab jetzt das jüngste Mitglied der veganen Aufschnitt-Familie: Der Billie Green Vegane Aufschnitt Rohschinken-Style lässt sich vielseitig zubereiten und punktet sowohl mit seinem Geschmack als auch mit seinem Aussehen.Dieser intensiv-aromatische Rohschinken lässt sich vielseitig einsetzen: Ob als vegane Zutat auf der Pizza, als herzhafter Brotbelag oder kombiniert mit frischem Spargel - der Billie Green Vegane Aufschnitt Rohschinken-Style ist kalt und warm ein wahrer Genuss. Sein intensiv-aromatischer Geschmack lässt keine Wünsche offen und mit seiner feinen Marmorierung sowie den zarten, rötlichen Scheiben kann er sich auch optisch sehen lassen. Der neue Billie Green Veganer Aufschnitt Rohschinken-Style überzeugt, neben dem salzigen und unverkennbar fleischigen Geschmack, auch mit einem Proteingehalt von 33 g auf 100 g und das ohne den Zusatz von Farb- und Konservierungsstoffen.Die Marke Billie Green begeistert seit ihrem Marktstart im September 2022 die Verbraucher*innen mit innovativen, veganen Fleischalternativen. Aktuell gehört Billie Green zu den Top 3 der erfolgreichsten Marken für vegetarische und vegane Fleischalternativen in Deutschland. Die Billie Green Veganen Schinkenwürfel und die Billie Green Veganen Snacks Salami-Style sind die jeweiligen Marktführer in diesen Segmenten. Die veganen Fleischalternativen von Billie Green gibt es als Snack, als Kitchenhelper, als Aufschnitt und auch als Hauptgerichte, die in der Pfanne und auf dem Grill zubereitet werden können. Und: Das Sortiment wächst weiter und beweist in immer mehr Verzehrsituationen: "So lecker geht rein pflanzlich!".Billie Green Aufschnitt-InnovationBillie Green Veganer Aufschnitt Rohschinken-Style, 70 g, 1,69 EUR UVPAuf Pizza oder Brot: Dieser dünn geschnittene und intensiv aromatische vegane Rohschinken schmeckt einfach überall. Der Billie Green Vegane Aufschnitt Rohschinken-Style hat einen hohen Proteingehalt von 33 g auf 100 g und ist frei von Farb- und Konservierungsmitteln.**"Frei von Zusatzstoffen" heißt, wir verzichten auf die Zugabe von E-Nummer-pflichtigen Zusatzstoffen, wie z.B. Konservierungsstoffen, künstlichen Farbstoffen oder Verdickungsmitteln.Pressekontakt:impact Agentur für Kommunikation GmbHNadine StritzkeTelefon: +49 (0) 40 4313023-6E-Mail: n.stritzke@impact.agOriginal-Content von: The Plantly Butchers GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165027/6035739