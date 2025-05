Genau eine Woche ist es her, dass The smarter E Europe in München ihre Tore schloss. Auch in diesem Jahr hat Europas größte Messeallianz für die Energiewirtschaft die bayerische Landeshauptstadt zum Epizentrum der globalen Energiebranche gemacht und überzeugte erneut mit eindrucksvollen Erfolgszahlen: Drei Tage lang präsentierten 2.737 Aussteller aus 57 Ländern ihre Technologien, Geschäftsmodelle und marktreifen Lösungen für ein intelligentes, vernetztes und vollständig erneuerbares Energiesystem. Rund 107.000 Fachbesucher aus 157 Ländern nutzten die Gelegenheit, um sich gezielt zu vernetzen, Partnerschaften zu initiieren und neue Projekte anzustoßen. Auch die begleitenden Fachkonferenzen und Side-Events stießen auf großes Interesse und zogen über 2.600 Teilnehmende an. Die Botschaft, die von The smarter E Europe und ihren vier Fachmessen Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe in die Welt getragen wurde: Wir sind das Energiesystem.

Veranstalter und Aussteller freuen sich auf The smarter E Europe 2026, die im kommenden Jahr von Dienstag, 23. Juni, bis Donnerstag, 25. Juni stattfinden wird.

Neue Studien liefern Orientierung in einem dynamischen Marktumfeld

Ein Highlight der diesjährigen Veranstaltung war die Veröffentlichung mehrerer Studien und Whitepaper, die zentrale Zukunftsfragen der Energiewirtschaft in den Fokus rücken mit fundierten Daten, marktorientierten Analysen und praxisnahen Handlungsempfehlungen für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.

Globale Perspektive: Solarenergie bleibt treibende Kraft der Transformation

Der europäische Branchenverband SolarPower Europe präsentierte in München seinen aktuellen "Global Market Outlook for Solar Power 2025-2029". Der Bericht liefert eine fundierte, datenbasierte Analyse der globalen PV-Märkte und zeichnet Entwicklungen bis 2029 in drei Szenarien nach. Mit rund 600 GW neu installierter PV-Leistung im Jahr 2024 bleibt Solarenergie die führende Technologie beim Ausbau neuer Erzeugungskapazitäten weltweit. Neben regionalen Markttrends bietet der Bericht Einblicke in Investitionsbedingungen, politische Rahmenbedingungen und Empfehlungen zur Beschleunigung des Ausbaus.

Hier geht es zum kostenfreien Download der Studie: www.thesmartere.com/publications/global-market-outlook-for-solar-power-2025

Batteriespeicher im Aufwind: Europa rüstet sich für die nächste Phase

Ebenfalls im Rahmen vorgestellt: der neue "European Market Outlook for Battery Storage 2025-2029". Die Analyse beleuchtet das starke Wachstum stationärer Batteriespeicher vom Heimspeicher bis zur industriellen Großanlage. Besonders im Fokus stehen die Rolle von Speichertechnologien für die Netzstabilität, Versorgungssicherheit und das Erreichen der europäischen Klimaziele. Der Report enthält konkrete Empfehlungen für regulatorische Maßnahmen, um den Hochlauf weiter zu beschleunigen.

Hier geht es zum kostenfreien Download der Studie: www.thesmartere.com/publications/emo2025

Whitepaper: Bidirektionales Laden als Schlüssel zur Sektorkopplung

Ein weiterer inhaltlicher Impuls kam durch das neue Whitepaper "Bidirektionales Laden", das das enorme Potenzial intelligenter Ladeinfrastrukturen aufzeigt. Elektrofahrzeuge werden hier als flexible Stromspeicher gedacht, die überschüssige Energie aus erneuerbaren Quellen aufnehmen und bedarfsgerecht wieder abgeben in Haushalte, Gewerbe oder das öffentliche Netz. Diese Technologie reduziert Netzbelastungen, spart Kosten und erschließt neue wirtschaftliche Chancen für Energieversorger, Flottenbetreiber und private Haushalte gleichermaßen. Voraussetzung für einen flächendeckenden Einsatz: klare regulatorische Leitplanken, technische Standards und leistungsfähige Energiemanagementsysteme.

Hier geht es zum kostenfreien Download des Whitepapers: www.thesmartere.com/publications/bidirectional-charging

Save the Date

The smarter E Europe kehrt vom 23. bis 25. Juni 2026 zurück erstmals von Dienstag bis Donnerstag auf das Gelände der Messe München.

Über The smarter E Europe

"Accelerating Integrated Energy Solutions" unter diesem Motto stellt The smarter E Europe, Europas größte Messeallianz für die Energiewirtschaft, branchenübergreifende Lösungen für eine erneuerbare Energieversorgung 24/7 in den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr in den Fokus. The smarter E Europe vereint vier Fachmessen und findet vom 23.-25. Juni 2026 auf der Messe München statt.

