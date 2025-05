Rayong, Thailand (ots/PRNewswire) -ChangAn Automobile (https://www.globalchangan.com/) ("ChangAn" oder "das Unternehmen"), ein intelligentes Technologieunternehmen für kohlenstoffarme Mobilität, hat am 16. Mai 2025 offiziell die Produktion in seiner ersten NEV-Produktionsstätte in Rayong, Thailand, aufgenommen. Die Markteinführung des 28,59-millionsten Fahrzeugs, eines DEEPAL S05 mit Rechtslenkung, markiert einen historischen Wechsel von Produktexporten zu einer vollständigen industriellen Globalisierung und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für eine umweltfreundliche, intelligente Fertigung, Markenentwicklung und digitale Ökosysteme. Die thailändische Premierministerin Paetongtarn Shinawatra traf vor der Pressekonferenz mit dem Vorsitzenden von ChangAn, Zhu Huarong, zusammen und brachte ihre Unterstützung für die lokalen Aktivitäten von ChangAn und die Entwicklung einer ganzen Industriekette im Lande zum Ausdruck. Die Veranstaltung fand auch vor dem Hintergrund des 50. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Thailand statt, was einen wichtigen Meilenstein darstellt.Das in der thailändischen Provinz Rayong gelegene Werk erstreckt sich über eine Fläche von rund 960.000 Quadratmetern und hat derzeit eine jährliche Produktionskapazität von 100.000 Fahrzeugen, die sich bis 2027 verdoppeln soll. Es wird Lokalisierung, kohlenstoffarme Entwicklung und langfristige Zusammenarbeit fördern und gleichzeitig die thailändischen Lieferketten unterstützen. Im Rahmen seines Engagements für soziale Verantwortung will ChangAn außerdem 30.000 Arbeitsplätze schaffen und das lokale Steueraufkommen erhöhen.Die Fabrik in Rayong stärkt die strategische Grundlage des Vast Ocean Plans von ChangAn und unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, ein intelligentes Produktionszentrum von Weltklasse mit hoher Qualität, Effizienz und niedrigen Kosten aufzubauen. Die Anlage zeigt, wie die Produktion von Fahrzeugen mit neuer Energie Digitalisierung, Intelligenz und Nachhaltigkeit integrieren kann, und unterstützt damit die globale Expansion von ChangAn. Die nach grünen und intelligenten Prinzipien konzipierte Anlage nutzt Photovoltaik, Regenwasserrecycling, Umluft, virtuelle Simulation und digitale Systeme, um den Energieverbrauch zu senken und die Effizienz zu steigern.Mit der Positionierung Thailands als Drehscheibe für Südostasien, Australien und Neuseeland verfolgt ChangAn seine Strategie "In Thailand, für Thailand" und will bis 2030 weltweit 5 Millionen und 3 Millionen Smart New Energy Vehicles (SNEVs) absetzen. In den nächsten drei Jahren will ChangAn 12 neue Energieprodukte auf den Markt bringen und die Einführung von KI und Technologien für das assistierte Fahren beschleunigen. Ein neues Ersatzteillager in Rayong wird als globales Zentrum für Fahrzeuge mit Rechtslenkung dienen, das eine Zufriedenheitsrate von 98 % und 24-Stunden-Lieferung anstrebt. In diesem Jahr wird ChangAn auch seine thailändische digitale Serviceplattform aktualisieren und sie um KI-gestützte Funktionen wie intelligente Fahrzeugsteuerung, Ferndiagnose, Batterieüberwachung und intelligente Wartung erweitern, um das Nutzererlebnis zu verbessern.Seit 2017 hat ChangAn seine dritte unternehmerische Initiative ins Leben gerufen und verfolgt mit seinem Green Plan, Intelligent Plan und Vast Ocean Plan ein globales Wachstum. Das Unternehmen hat drei Schlüsselmarken aufgebaut - CHANG-AN, DEEPAL und AVATR - mit dem Ziel, ein führendes Unternehmen für intelligente, kohlenstoffarme Mobilität zu werden. Im Jahr 2024 erreichte der weltweite Absatz 2,684 Millionen Fahrzeuge, was einem Anstieg von 5,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Verkäufe von New Energy Vehicles (NEVs) erreichten 735.000, was einem Anstieg von 52,8 % entspricht. ChangAn führte Produkte in Mexiko, Saudi-Arabien und Deutschland ein. Seit November 2023 hat das Unternehmen sieben Modelle in Thailand eingeführt, darunter den DEEPAL S07, den E07 und den AVATR 11, von denen mehr als 14.000 Stück verkauft wurden und die zu den vier meistverkauften Modellen des Landes zählen."Wir werden uns weiterhin auf langfristiges Wachstum und lokale Aktivitäten konzentrieren. Unser Ziel ist es, diese Fabrik als Benchmark zu bauen", sagte Zhu Huarong, Chairman von ChangAn Automobile. "Mit Blick auf die Zukunft bleibt ChangAn dem Ziel verpflichtet, ein intelligentes Technologieunternehmen für kohlenstoffarme Mobilität zu werden."Informationen zu ChangAn AutomobileChangAn ist ein Unternehmen für intelligente, kohlenstoffarme Mobilitätstechnologie. Die Produktpalette umfasst Personenkraftwagen, Pick-ups und leichte Nutzfahrzeuge. Angetrieben von Innovation und industrieller Modernisierung, setzt das Unternehmen auf Innovation bei der nachhaltigen Mobilität auf dem Weg zu einer Automobilmarke von Weltrang.