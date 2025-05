Die Übernahme bereichert die MFT-Fähigkeiten von Boomi und vereinheitlicht die API-, anwendungs- und dateibasierte Datenbewegung auf einer einzigen Plattform

Boomi, der Marktführer im Bereich der KI-gestützten Automatisierung, meldete heute die Schließung einer definitiven Vereinbarung zur Übernahme von Thru, Inc., einem Anbieter von Managed-File-Transfer-Lösungen für Unternehmen und einem zuverlässigen Boomi-Partner. Die Übernahme kennzeichnet eine strategische Ausweitung der Fähigkeiten von Boomi bei der dateibasierten Integration auf einer einzigen Cloud-nativen Plattform, die eine nahtlose Verwaltung von Datenbewegungen über APIs, Anwendungen und Dateien hinweg ermöglicht.

"Angesichts der Tatsache, dass die Unternehmen in zunehmendem Maße eine hybride Mischung von API- und dateibasierten Integrationen verwalten, gewährleistet die bewährte MFT-Technologie von Thru, Inc. einen sicheren, skalierbaren und standardkonformen Dateiaustausch über dezentralisierte Unternehmens-Ökosysteme hinweg", sagte Greg Wolfe, Chief Commercial Officer bei Boomi. "Diese zusätzlichen Ressourcen bewirken eine weitere Stärkung der Fähigkeit von Boomi zur Schaffung einer dynamischen, kontextbewussten Integration über verschiedene Datentypen und Systeme hinweg, insbesondere in Anwendungsfällen mit strengen Compliance-Anforderungen wie z.B. SOC 2."

Boomi und Thru, Inc. arbeiten schon seit geraumer Zeit als Partner an der Bereitstellung von MFT-Lösungen für gemeinsame Unternehmenskunden in Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Fertigung wo der Dateitransfer ein erfolgskritischer Teil der Geschäftstätigkeit ist. Die Übernahme wird die Kundenerlebnisse straffen, indem die Funktionalität von Thru, Inc. direkt in die Boomi Enterprise Platform eingebunden wird. Dies ermöglicht ein integriertes Management von APIs, Anwendungen und Dateien von einer einzigen intelligenten Schnittstelle aus.

Die Übernahme von Thru, Inc. durch Boomi ist der bislang letzte Schritt von Boomi bei seinen fortgesetzten Bemühungen, die Boomi Enterprise Platform zu modernisieren, seine Fähigkeiten in der Automatisierung zu stärken und den Nutzen für seine Kunden zu erhöhen. Die sichere, skalierbare und standardkonforme Managed-File-Transfer-Lösung von Thru, Inc. wird künftig einen Grundpfeiler der Boomi-Strategie für den sicheren Datenaustausch bilden und die Fähigkeit von Boomi stärken, seine Kunden in großem Umfang mit einem durchgängig sicheren Dateitransfer zu unterstützen. Den global tätigen Unternehmen, die eine Modernidierung ihrer bisherigen MFT-Tools anstreben, werden die vereinten Stärken von Boomi und Thru, Inc. ein bislang unerreichtes Maß an Flexibilität, Automatisierung und Sicherheit bieten auf der einheitlichen Boomi-Plattform.

Die künftig von Boomi angebotene native MFT-Technologie eröffnet den Unternehmen folgende Möglichkeiten:

Sicherer und standardkonforder Dateiaustausch durch Verschlüsseln von übertragenen und gespeicherten Daten, Prüfen auf Bedrohungen und Erfüllen globaler Compliance-Standards wie SOC 2 innerhalb einer Zero-Trust-Architektur.

durch Verschlüsseln von übertragenen und gespeicherten Daten, Prüfen auf Bedrohungen und Erfüllen globaler Compliance-Standards wie SOC 2 innerhalb einer Zero-Trust-Architektur. Effiziente Dateiübertragungsvorgänge mit einer elastischen Cloud-Plattform, die eine Vielzahl von Many-to-Many-Austauschvorgängen ohne zusätzliche Infrastruktur und Engpässe bewältigt.

mit einer elastischen Cloud-Plattform, die eine Vielzahl von Many-to-Many-Austauschvorgängen ohne zusätzliche Infrastruktur und Engpässe bewältigt. Vollständige Übersicht und Kontrolle über alle betrieblichen Abläufe mit zentralisierter Überwachung, Echtzeit-Warnungen und detaillierten Prüfpfaden über die gesamte Dateibewegung hinweg.

Die Übernahmetransaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen und dürfte aus heutiger Sicht bis Ende Juni 2025 beendet sein.

Über Boomi

Boomi, der Marktführer im Bereich KI-gesteuerter Automatisierung, unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt bei der Automatisierung und Optimierung kritischer Prozesse, um Geschäftsergebnisse schneller zu erzielen. Durch die Nutzung fortschrittlicher KI-Funktionen verbindet die Boomi Enterprise Platform Systeme nahtlos und verwaltet Datenflüsse mit API-Management, Integration, Datenmanagement und KI-Orchestrierung in einer umfassenden Lösung. Mit über 23.000 Kunden weltweit und einem schnell wachsenden Netzwerk von über 800 Partnern revolutioniert Boomi die Art und Weise, wie Unternehmen jeder Größe geschäftliche Agilität und operative Exzellenz erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter boomi.com.

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem Erwartungen im Hinblick auf die Übernahme von Thru, Inc. durch Boomi, die Produktintegration und die Ergebnisse für die Kunden. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten wie etwa möglichen Verzögerungen beim Abschluss, Integrationsproblemen und Marktfaktoren. Die tatsächlichen Ergebnissen können erheblich von diesen Aussagen abweichen. Boomi übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

© 2025 Boomi, LP. Boomi, das "B"-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

