United Internet plant, seinen Anteil an der Tochtergesellschaft 1&1 von derzeit rund 81?% auf bis zu 90?% auszubauen. Dazu bietet der Konzern 18,50?€ je Aktie für maximal 16,25 Mio. zusätzliche 1&1-Papiere. Die geplante Transaktion könnte United Internet insgesamt bis zu 300 Mio.?€ kosten. Die Börse reagierte am Freitag mit kräftigen Kursgewinnen: Die 1&1-Aktie schnellte zeitweise um fast 23?% nach oben und erreichte mit 18,90?€ den höchsten Stand seit Anfang 2024. Im Tagesverlauf gab der Kurs leicht auf rund 18,20 € nach. Auch die Aktie von United Internet legte zu, obwohl sie am Freitag ex Dividende von 1,90?€ gehandelt wurde. Unter Einbeziehung des Dividendenabschlags hätte das Kursplus sogar rund 14?% betragen, tatsächlich lag das Plus zuletzt bei über 5?%.Laut einer Mitteilung von United Internet soll mit dem Schritt eine klarere und stabilere Aktionärsstruktur geschaffen werden. Ein Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag sowie ein Delisting oder ein Squeeze-out seien ausdrücklich nicht vorgesehen. Die Begrenzung des Anteils auf maximal 90?% soll sicherstellen, dass ein ausreichender Streubesitz für den weiteren Handel der Aktie gewährleistet bleibt.Beide Aktien sind eine gute Halteposition.Oliver Kantimm, Redaktion