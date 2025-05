Decent Cybersecurity wird als einziges Cybersecurity-Unternehmen aus der Slowakei an der DSEI Japan 2025 teilnehmen. Diese Veranstaltung für Rüstungsgüter findet in der Makuhari Messe, Chiba, vom 21. bis 23. Mai 2025 statt.

Das Unternehmen wird seine fortschrittlichen Post-Quantum-Produkte für Luftfahrt, Verteidigung und Raumfahrt zeigen, wie zum Beispiel SpaceShield STM, DroneCrypt UTM und QuantumProof Protocol.

"Die Region Indo-Pazifik ist kritisch für innovative Post-Quantum Cybersecurity, da Fortschritte im Quantum Computing die traditionelle Kryptologie bedrohen," sagte Matej Michalko, Gründer, Chairman und CEO von Decent Cybersecurity. "Mit unserer Teilnahme wollen wir zeigen, dass wir japanischen Verteidigungs- und Weltrauminstitutionen Zugang zu in Europa zertifizierten, quantum-resistenten Sicherheitsprodukten geben, die kritische Infrastruktur gegen aufkommende Bedrohungen schützen."

Decent Cybersecurity ist von der NATO, EU und nationalen Institutionen auf der Ebene "Secret" anerkannt. So bietet das Unternehmen einzigartige Post-Quantum-Sicherheitsstandards in Japan an. Dort sind Cybersecurity-Partnerschaften wegen der zunehmenden Sicherheitsrisiken gefragt.

Besuchen Sie Stand H7-158 auf der DSEI Japan 2025.

Über Decent Cybersecurity:

Decent Cybersecurity ist ein Vorreiter im Bereich Cybersecurity, der KI, Post-Quantum Kryptographie und quantum-resistente Blockchain für erweiterten Datenschutz nutzt. Das Unternehmen betreut Kunden aus den Sektoren Raumfahrt und Satellitenkommunikation, Luftfahrt und Verteidigung, Drohnen und unbemannter Verkehr sowie staatliche Institutionen. Decent Cybersecurity ist vom TÜV SÜD ISO 9001 und ISO 27001 zertifiziert und ist von der NATO, der EU und von nationalen Agenturen auf der Ebene "Secret" anerkannt. Das Unternehmen betreibt Büros in ganz Europa (Slowakei, Tschechien, Polen, Irland, UK) und ist bei der European Space Agency und der European Commission registriert. Es liefert modernste Systeme, die kritische Daten und Infrastrukturen in einer zunehmend komplexen Umgebung schützen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250516195289/de/

Contacts:

Media Relations

media@decentcybersecurity.eu