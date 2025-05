Ceconomy präsentierte ein robustes Q2 im Geschäftsjahr 2024/25 und setzte den profitablen Wachstumskurs trotz saisonal bedingt schwächerem Nachweihnachtsquartal fort. Während der stationäre Handel weitgehend stabil blieb, trugen insbesondere die Wachstumsfelder, Marketplace, Services & Solutions sowie Retail Media, maßgeblich zur positiven Entwicklung bei. Regional zeigte sich ein heterogenes Bild: Stärke in Südeuropa und der Türkei kompensierte die anhaltende Schwäche in der DACH-Region und Polen. Die Profitabilität legte aufgrund verbesserter Margen und konsequenter Kostendisziplin weiter zu. Das Management bekräftigte die Jahresprognose und unterstreicht damit das Vertrauen in die laufende Transformation. Die Übergangsführung nach dem Wechsel des CEOs in die deutsche Politik gewährleistet strategische Kontinuität. Die Analysten von mwb nehmen leichte Anhebungen bei den Schätzungen vor und erhöhen das Kursziel auf 3,90 EUR (zuvor: 3,75 EUR); die Kaufempfehlung wird bestätigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Ceconomy%20AG