In vielen Region der Welt fiel das Dividendenwachstum im ersten Quartal des laufenden Jahres geringer aus als im Vergleichszeitraum 2024. In Österreich ist die Dividendenrendite bei der OMV AG und bei Österreichische Post AG am höchsten. Dividenden sind ein Performancetreiber. Wie stark die Auswirkungen von Ausschüttungen sind, zeigt sich etwa bei österreichischen Aktien. So legte der ATX Index in den vergangenen 20 Jahren um rund 62 Prozent zu. Beim ATX Total Return Index, bei dessen Kalkulation Ausschüttungen berücksichtigt werden, fiel der Anstieg mit plus 129 Prozent mehr als doppelt so hoch aus. Dass Dividenden ein zentraler Bestandteil langfristiger Aktienrenditen sind ...

