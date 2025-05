Die B&C-Gruppe hat ihre Beteiligung am österreichischen Motorenhersteller Steyr Motors AG deutlich ausgebaut. Der Investor erhöhte seinen Anteil auf 20 Prozent und unterstreicht damit sein Vertrauen in den Spezialisten für Hochleistungsmotoren. Die Aktien wurden von der Beteiligungsgesellschaft Mutares erworben, die dennoch weiterhin als wichtiger Aktionär an Bord bleibt. Für Anleger stellt sich die Frage: Ist dies ein Signal für die nächste Wachstumsphase?

Ankershareholder mit klarem Bekenntnis

Die B&C-Gruppe zählt zu den bedeutenden industriellen Investoren in Österreich und unterstützt Steyr Motors bereits seit dem Börsengang im Oktober 2024. Mit der Aufstockung ihrer Beteiligung demonstriert sie nun ihre langfristige Strategie als Ankeraktionär. Interessant für die Corporate Governance: Die B&C strebt auch einen Sitz im Aufsichtsrat der Steyr Motors AG an, was ihren Einfluss auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens verstärken dürfte.

