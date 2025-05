Mainz (ots) -Das wichtigste Spiel im europäischen Klub-Fußball, das Finale der UEFA Champions League, ist auch in diesem Jahr live im ZDF zu sehen: Am Samstag, 31. Mai 2025, 19.25 Uhr, startet die "sportstudio live"-Übertragung aus München mit dem Endspiel Paris Saint-Germain - Inter Mailand. Direkt im Anschluss an den langen Fußball-Liveabend folgt ab 23.45 Uhr im ZDF die Doku: "Trophy Men - Die Erfindung der UEFA Champions League", die bereits jetzt in Web und App des ZDF zu sehen (https://www.zdf.de/play/dokus/die-erfindung-der-uefa-champions-league-movie-100/erfindung-der-uefa-champions-league-doku-100) ist."Trophy Men - Die Erfindung der UEFA Champions League" (https://www.zdf.de/play/dokus/die-erfindung-der-uefa-champions-league-movie-100/erfindung-der-uefa-champions-league-doku-100) erzählt die bislang kaum bekannte Geschichte zweier Deutscher, die den Weltfußball für immer verändert haben: Die beiden Sportvermarkter Klaus Hempel und Jürgen Lenz standen Anfang der 1990er-Jahre plötzlich ohne Job da und entwickelten aus dieser Situation heraus die Champions League, wie sie heute bekannt ist - mit dem ikonischen Logo, der weltberühmten Hymne und einer völlig neuen, international vermarktbaren Struktur. In der "sportstudio"-Produktion schildern Klaus Hempel und Jürgen Lenz zum ersten Mal und exklusiv, wie aus ihren Ideen der größte jährliche Sportwettbewerb der Welt wurde.Hat die Champions League den Fußball gerettet?Angesichts des Publikumszuspruchs auch in der aktuellen Saison der UEFA Champions League ist es heute kaum vorstellbar - doch Anfang der 90er-Jahre wollten viele, die inzwischen von der Champions League leben, diese nicht haben: Traditionalisten im Fernsehen, in der Wirtschaft und in den Fußballklubs konnten den Wettbewerb noch nicht als Produkt sehen. Und bis heute bleibt die Frage: War die Champions League die Rettung des europäischen Fußballs - oder der Anfang einer Spirale der Über-Kommerzialisierung?Was war der Fußball vorher wert?Die Dokumentation von Christian Twente und Markus Brauckmann richtet den Fokus auch auf die historischen Rahmenbedingungen, die zu der Erfindung führten: den Zustand des europäischen Fußballs in den 1980er-Jahren, die zunehmende Kommerzialisierung, die großen strukturellen Probleme und die dramatischen Ereignisse rund um die Katastrophe von Heysel vor 40 Jahren, als in dem Brüsseler Stadion vor dem Finale im Europapokal der Landesmeister eine Massenpanik ausbrach, bei der 39 Menschen zu Tode kamen. Das alles zusammen brachte das internationale Fußballgeschäft fast zum Erliegen.Die große internationale BühneNeben Klaus Hempel ("Wir wollten aus einem Champions-League-Spieltag einen Festtag machen") und Jürgen Lenz ("Wir hatten immer das klare Konzept: Weniger ist mehr") blicken auch Fußball-Ikonen wie Oliver Kahn, Giovane Élber und Lars Ricken auf die Entwicklung der Champions League hin zur großen internationalen Bühne zurück - und auf ihre historischen Siege mit Borussia Dortmund (1997) und dem FC Bayern München (2001). Zudem bietet die "sportstudio"-Produktion zahlreiche Einschätzungen weiterer Fußball-Experten und -Expertinnen wie Marcel Reif, Tommi Schmitt, Lena Cassel, Claudia Neumann und anderen. Sie ordnen die sportliche und gesellschaftliche Bedeutung der Champions League ein und sprechen über ihre persönlich größten Momente dieses Wettbewerbs.KontaktBei Fragen zu "Trophy Men - Die Erfindung der UEFA Champions League" (https://www.zdf.de/play/dokus/die-erfindung-der-uefa-champions-league-movie-100/erfindung-der-uefa-champions-league-doku-100) im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudioreportage) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "Trophy Men - Die Erfindung der UEFA Champions League" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/play/dokus/die-erfindung-der-uefa-champions-league-movie-100/erfindung-der-uefa-champions-league-doku-100)- Pressemappe zu "Trophy Men - Die Erfindung der UEFA Champions League" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-reportage)- "sportstudio" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-dokus-livestreams-highlights-hintergruende-100)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6035812