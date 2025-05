www.bernecker.info

Der US-amerikanische Anbieter von Wechselrichtern und weiterer Produkte für die Photovoltaik stand in dieser Woche zeitweise an der Spitze des S&P 500. Das Comeback-Potenzial der ENPHASE-ENERGY-Aktie erscheint gewaltig, jedenfalls beim Blick auf den langfristigen Chartvergleich mit anderen langjährig börsennotierten PV-Titeln. Im Chart sind dies FIRST SOLAR (ebenfalls USA) und SMA SOLAR aus Deutschland. Weitere Werte (SUNPOWER, SOLAREDGE, CANADIAN SOLAR, SUNRUN) würden mit gleichem Ergebnis noch zum Chartvergleich passen, ohne aber das Ergebnis zu ändern: ENPHASE ENERGY war zwischenzeitlich als Überflieger dominant.Sollte man jetzt antizyklisch neu auf ENPHASE setzen? Im Auf und Ab der vergangenen Handelstage wiesen Analysten von BARCLAYS auf das drohende Ende einer wichtigen Steuervergünstigung in den USA für private Photovoltaikanlagen ("Section 25D") hin. Diese Regelung begünstigt Anlagen im Privatbesitz, nicht aber die gemietete Anlage oder ähnliche Betriebsmodelle. ENPHASE ENERGY ist aber relativ stark auf den Bereich der Eigenbesitzanlagen fokussiert. Vor diesem Hintergrund senkten die Analysten der Bank das Kursziel von 51 auf 40 $.Die Aktie mit dem Nasdaq-Kürzel ENPH steht indes fast 10 $ höher. Um jetzt, trotz der geschilderten Skepsis, in einen neuen Aufwärtstrend einzuschwenken, müsste die Marke 50 $ nachhaltig überschritten werden. Der nächste Versuch dafür ist im heutigen US-Handel zu erwarten.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.