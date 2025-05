Das Makler- und Beratungshaus MRH Trowe will durch die Übernahme der CR Assekuranz Makler GmbH aus Suhl seine Rolle in Mittel- und Ostdeutschland stärken. Die CRA ist im Bereich Kreditversicherung und im klassischen Komposit-Geschäft tätig. MRH Trowe baut die regionale Präsenz in Mittel- und Ostdeutschland aus: Die CR Assekuranz Makler GmbH (CRA) wird Teil des Makler- und Beratungshauses. MRH Trowe übernimmt die CRA rückwirkend zum 01.01.2025. Der Zukauf soll laut eigenen Angaben besonders das Geschäftsfeld ...

