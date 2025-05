FTX zahlt Gläubigern über 5 Milliarden USD in zweiter Ausschüttung zurück

Der FTX Recovery Trust wird am 30. Mai 2025 über 5 Milliarden US-Dollar an Gläubiger ausschütten, nachdem die erste Rückzahlung am 18. Februar 2025 kleinere Ansprüche zu 119 % bediente, ein bedeutender Fortschritt für die Opfer des 2022er Krypto-Skandals, obwohl weitere Ansprüche noch geklärt werden müssen.

Zweiter Auszahlungstermin steht fest

Am 30. Mai 2025 wird der FTX Recovery Trust über 5 Milliarden US-Dollar an Gläubiger ausschütten. Das geht aus einer Pressemeldung hervor. Die Rückzahlung ist die zweite, die tausende von Kunden, die nach dem Skandal 2022 um die einst gehypte Plattform ihre Ersparnisse verloren glaubten.

Die erste Ausschüttung des FTX Recovery Trust fand am 18. Februar 2025 statt. Diese richtete sich vor allem an Inhaber von "Convenience Claims" (Ansprüche unter 50.000 US-Dollar) und hatte das Ziel, 98 % dieser Gläubiger zu 119 % ihres Anspruchswerts zurückzuzahlen. Die genaue Gesamtsumme war dabei nicht bekannt, da die Ansprüche zunächst geltend gemacht werden müssen. Der Trust sieht jedoch bis zu 16,5 Milliarden USD aus wiederbeschafften Assets für diese Auszahlung vor.

Bewahre deine Token sicher in der Best Wallet App auf.

Ein beispielloser Krypto-Skandal

FTX brach im November 2022 zusammen, als bekannt wurde, dass Milliarden von Kundengeldern fehlten. Der Gründer Sam Bankman-Fried wurde später wegen Betrugs verurteilt, und die Börse meldete Insolvenz an. Da es mit Mt Gox und QuadrigaCX auch schon Präzedenzfälle gab, gingen viele Anleger davon aus, dass ihr Geld für immer verloren sei.

Nun, zweieinhalb Jahre später, gibt es Fortschritte. Der FTX Recovery Trust, der gegründet wurde, um Vermögenswerte zurückzugewinnen, hat hart daran gearbeitet, das Chaos aufzuräumen. "Diese Ausschüttung ist ein Meilenstein", sagt John J. Ray III, der Verwalter des Trusts. "Die schiere Größe der Gläubigerbasis macht diesen Prozess einzigartig, aber wir sind entschlossen, so viel wie möglich zurückzugeben."

Lade jetzt die Best Wallet App herunter

Wer bekommt wie viel?

Die Ausschüttung am 30. Mai 2025 richtet sich an verschiedene Gruppen von Gläubigern, die je nach Art ihrer Ansprüche unterschiedliche Rückzahlungsquoten erhalten:

Internationale Kunden (sogenannte Dotcom-Kunden) bekommen 72 % ihrer Ansprüche zurück.

(sogenannte Dotcom-Kunden) bekommen 72 % ihrer Ansprüche zurück. US-Kunden erhalten 54 %.

erhalten 54 %. Andere Gläubiger , wie etwa Kreditgeber von Kryptowährungen, können mit 61 % rechnen.

, wie etwa Kreditgeber von Kryptowährungen, können mit 61 % rechnen. Kleinere Ansprüche (Convenience Claims) werden sogar zu 120 % ausgezahlt, was bedeutet, dass diese Gläubiger mehr zurückbekommen, als sie ursprünglich verloren haben.

Die Gelder werden über zwei Plattformen verteilt: Bitgo und Kraken, zwei etablierte Namen in der Kryptowelt. Wer berechtigt ist, sollte sein Geld innerhalb von ein bis drei Tagen nach dem 30. Mai auf seinem Konto sehen.

Bewahre deine Token sicher in der Best Wallet App auf.

Was müssen Betroffene tun?

Um an der Ausschüttung des FTX Recovery Trust teilzunehmen, müssen Kunden und Gläubiger aktiv werden, da die Gelder nicht automatisch überwiesen werden. Zunächst ist eine Anmeldung im FTX-Kundenportal unter claims.ftx.com erforderlich. Anschließend müssen sie eine Identitätsprüfung (Know-Your-Customer, KYC) abschließen und die notwendigen Steuerformulare einreichen. Zudem ist eine Registrierung bei einem der beiden Verteilungsdienstleister, Bitgo oder Kraken, notwendig, da diese Plattformen die Auszahlungen abwickeln.

Wer diese Schritte nicht rechtzeitig abschließt, muss auf spätere Ausschüttungen warten. FTX hat versprochen, weitere Termine bekanntzugeben, also bleibt Zeit, sich vorzubereiten.

Lade jetzt die Best Wallet App herunter.