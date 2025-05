ETF Analyse der Woche | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing

ETF DER WOCHE

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing

Strategie des ETF Fonds

Der Fond verfolgt ein Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz. Das bedeutet, dass er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht die Wertentwicklung des FTSE All-World Index nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten und in Schwellenländern. Um die Performance abzubilden, versucht der ETF zum einen die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind und zum anderen vollständig investiert bleibt, außer bei außergewöhnlichen Marktentwicklungen, die politische oder ähnliche Ursachen haben.

- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing WKN: A1JX52 - ISIN: IE00B3RBWM25 - Kürzel: VGWL

ETF Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Übergeordnet hat sich der Anteilsschein zwischen Ende 2021 und Ende 2023 seitwärts bewegt. Das Papier bewegte sich in dieser Zeit in einer Bandbreite von gut 15 EUR seitwärts. Im Oktober 2023 konnte sich der Anteilsschein lösen und aufwärtslaufen. Es ging übergeordnet bis Mitte Februar aufwärts. Das Hoch bei 138,96 EUR wurde allerdings nachfolgend dynamisch abverkauft. Im Wochenchart ist erkennbar, dass es im Tief bis unter die 110 EUR ging, das Papier sich hier aber genauso dynamisch nach Norden schieben konnte. Setzen sich die Aufwärtsimpulse in den kommenden Handelswochen weiter fort, so könnte sich eine V-Formation ausbilden.

Das Jahrestief wurde im Rahmen des dynamischen Rücksetzers unter der SMA200 (aktuell bei 109,09 EUR) formatiert, der Anteilsschein hat sich aber nicht unter dieser Durchschnittslinie festgesetzt, sondern ist direkt wieder aufwärtsgelaufen. Es ging in dieser Handelswoche mit einem GAP up zurück über die SMA50 (aktuell bei 126,64 EUR) bis an die SMA20 (aktuell bei 128,07 EUR).

Damit hat sich das Wochenchart etwas aufgehellt. Wesentlich wird jetzt sein, dass sich der Anteilsschein zurück über die SMA20 schieben und vor allem etablieren kann. Im Wochenchart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie in den letzten Handelsmonaten immer ein belastbarer Support gewesen ist, denkbar somit, dass es jetzt ein harter Widerstand sein könnte. Gelingt aber die Bewegung über diese Linie und kann sich das Papier über dieser Linie etablieren, so würde sich das Chartbild wieder bullisch aufhellen, als bullisch würde es zu interpretieren sein, wenn sich der Anteilsschein wieder im Bereich des Jahreshochs festgesetzt hat.

Sollte die Bewegung über die SMA20 nicht gelingen und wird die SMA50 im Rahmen von erneuter Schwäche aufgegeben, so würde die Interpretation des Chartbildes wieder auf neutral springen. Um den bullischen Grundton im Wochenchart aber aufrecht zu erhalten, sollte es nicht mehr wesentlich unter die SMA50 gehen...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.