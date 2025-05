EQS-Ad-hoc: PNE AG / Schlagwort(e): Anleihe

PNE AG: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2022/27 um 10 Millionen Euro



16.05.2025 / 14:30 CET/CEST

Ad Hoc-Meldung PNE AG: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2022/27 um 10 Millionen Euro Cuxhaven, 16. Mai 2025 - Die PNE AG hat ihre Unternehmensanleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30VJW3) im Zuge einer Privatplatzierung um 10 Millionen Euro auf ein Volumen von 65 Millionen Euro aufgestockt. Die Platzierung erfolgte an institutionelle Investoren, deren entsprechendes Erwerbsinteresse zuvor aktiv an die PNE AG herangetragen wurde. Der Emissionserlös soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums sowie in allgemeine Geschäftszwecke investiert werden. Die Anleihe notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market). B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft hat als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner die Transaktion begleitet.

