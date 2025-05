Die Auszeichnungen würdigen B2B-Unternehmen, die durch die effektive Abstimmung von Marketing-, Vertriebs- und Produktstrategien ihr Umsatzwachstum steigern

Forrester (Nasdaq: FORR) hat heute die Nominierungsphase für die 2025 "B2B Return On Integration Honors" und "B2B Programs Of The Year Awards" in den Regionen Asien-Pazifik (APAC) und Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) eröffnet. Mit diesen Auszeichnungen werden B2B-Unternehmen aus beiden Regionen für funktionale Exzellenz und herausragende Abstimmung zwischen Marketing, Vertrieb und Produkt dem B2B-Umsatzmotor gewürdigt, die zur Verbesserung der Kundenerfahrung und zur Förderung des Wachstums beitragen.

Nominierungen für beide Preiskategorien stehen Organisationen jeder Größe offen. Führungskräfte aus dem B2B-Bereich in den Regionen APAC und EMEA darunter Chief Marketing Officers, Chief Sales Officers, Chief Product Officers und andere Führungskräfte aus den Bereichen Marketing, Vertrieb und Produktentwicklung sind herzlich eingeladen, sich zu bewerben. Um teilnahmeberechtigt zu sein, müssen die Programme von Führungskräften und Teams mit Sitz in den Regionen APAC oder EMEA entwickelt worden sein.

Die Nominierungskriterien für die beiden Auszeichnungen lauten wie folgt:

B2B Return On Integration (ROI) Honors. Diese Auszeichnungen würdigen Unternehmen, die eine starke funktionsübergreifende Abstimmung zwischen Marketing, Vertrieb und Produktentwicklung erreicht haben, um den Kundennutzen zu steigern, die Unternehmensleistung zu verbessern und den Umsatz zu steigern. Unternehmen, die nachweisen können, wie sie Technologie zur Unterstützung gemeinsamer oder miteinander vernetzter Markteinführungsprozesse einsetzen, werden zur Bewerbung aufgefordert.

B2B Programs Of The Year (POY) Awards. Diese Auszeichnungen würdigen herausragende Leistungen in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Produktentwicklung, darunter bedarfs- und kundenorientiertes Marketing, das Partner-Marketing-Ökosystem, Portfoliomarketing, Marketingoperationen, Vertrieb, Produktmanagement und Kundenbindung. Um sich zu bewerben, muss ein Unternehmen nachweisen, wie es eine moderne, kundenorientierte Strategie, einen Prozess oder eine Initiative umgesetzt hat, um das Umsatzwachstum des Unternehmens zu fördern.

"Die B2B Awards von Forrester zeichnen Unternehmen aus, die eine starke funktionsübergreifende Abstimmung zwischen Marketing, Vertrieb und Produktentwicklung vorweisen können", erklärte Paul Ferron, Vice President und Research Director bei Forrester. "Wir freuen uns darauf, Unternehmen aus den Regionen APAC und EMEA auszuzeichnen, die erkannt haben, dass die Harmonisierung nicht nur ein strategischer Vorteil ist, sondern eine Notwendigkeit, um ein unvergleichliches Kundenerlebnis zu bieten und den dynamischen Erwartungen der Käufer gerecht zu werden."

EMEA

Unternehmen mit Sitz in EMEA können hier die vollständigen Kriterien für die Nominierung für die Auszeichnung einsehen und eine Bewerbung einreichen. Die Frist für die Einreichung von Nominierungen für diese Auszeichnungen endet am 14. Juli 2025

Die Gewinner der B2B Awards in EMEA werden auf dem Forrester B2B Summit EMEA ausgezeichnet, der vom 6. bis 8. Oktober 2025 in London und digital stattfindet.

APAC

Unternehmen mit Sitz in APAC können hier die vollständigen Kriterien für die Nominierung für die Auszeichnung einsehen und eine Bewerbung einreichen. Die Frist für die Einreichung von Nominierungen für diese Auszeichnungen endet am 14. August 2025

Die Gewinner der B2B Awards in APAC werden auf dem Forrester B2B Summit APAC ausgezeichnet, der am 6. November 2025 in Singapur und digital stattfindet.

Ressourcen:

Erfahren Sie mehr über die Kriterien für die B2B ROI Honors und B2B POY Awards von Forrester sowie über die bisherigen Gewinner.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie sich für die Forrester B2B Summit EMEA und APAC Awards bewerben können.

Erfahren Sie mehr über Forrester Decisions für B2B Marketing Executives, B2B Sales und Portfolio Marketing Product.

